Украйна e свалила 13 от 19 изстреляни от Русия дронове

Р усия изстреля 19 безпилотни летателни апарата и шест ракети към Украйна през нощта, а украинските системи за противовъздушна отбрана са унищожили 13 от дроновете и една ракета, съобщиха военновъздушните сили на Украйна, предаде Ройтерс.

Русия използва усъвършенствана хиперзвукова ракета "Циркон" в Украйна

Някои от дроновете, които не са били унищожени, не са достигнали целите си, съобщиха от ВВС в приложението Telegram, без да предостави повече подробности. 13-те дрона, които са били унищожени, са били свалени предимно над региони, близки до фронтовата линия.

⚡️Air Force: Ukraine downs 13 drones, 1 missile overnight.



Ukrainian air defense units destroyed 13 of the 19 Shahed drones Russia launched overnight, and one Kh-59 guided missile, the Air Force reported on Feb. 21.https://t.co/On2ARhWDz3