Украйна е нанесла тактически удар срещу Русия

Д окато Украйна успешно пречи на Русия да установи контрол над украинското въздушно пространство, руската армия е ограничена във възможностите си да използва своята значителна сила от изтребители и бомбардировачи, съобщава британското военно разузнаване. (Видеото е архивно.)

За да компенсира това Русия стана силно зависима от използването на сравнително евтини безпилотни летателни апарати.

С тях се нанасят удари по украинската противовъздушна отбрана, както и по други цели, военни и цивилни, намиращи се извън обсега на руската артилерия.

Руски петролен резервоар е атакуван от украински дронове, избухнал е пожар

Тази седмица Украинският флот и Службата за сигурност на Украйна съобщиха, че са ударили 726-и учебен център за противовъздушна отбрана на Летище Ейск в Русия.

Тази база е една от поне петте, от които Русия атакува Украйна с дронове. По време на атаката са били унищожени 120 дрона и са ранени 9 души от персонала на летището.

Много е вероятно в краткосрочен план тези загуби да намалят способността на Русия да използва дронове за атакуване на цели дълбоко в украинската територия.

"Кървава баня" - Русия е била на косъм от загубата на цяла елитна бригада

Има реална възможност Русия да се опита да прехвърли операциите си с дронове към по-малко уязвими бази и следователно въздействието на украинската атака вероятно ще бъде само временно.

Изглежда Украйна ще се възползва от скорошните си успехи и ще продължи кампанията си срещу руските дронове, посочва британското военно разузнаване.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 June 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Egf0eQQn9d #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aUnQakZs2r