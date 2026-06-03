Свят

Русия постави противодронни мрежи над атомните си подводници в Арктика

Северният флот укрепва защитата на стратегическите си ядрени активи след серия украински атаки с дронове.

3 юни 2026, 07:53
Русия постави противодронни мрежи над атомните си подводници в Арктика
Източник: Getty Images

Р уският Северен флот е инсталирал противодронни мрежи над своите атомни подводници във военноморската база Гаджиево на Баренцово море. Това е първият случай, в който подобни защитни мерки са забелязани на това стратегическо арктическо съоръжение.

Снимки, които за кратко бяха публикувани от Военноморското училище „Нахимов“ в Мурманск, преди впоследствие да бъдат премахнати, показват две подводници, оборудвани със защитни конструкции, покриващи ключови зони, включително отсеците за ракети и сонарните системи, съобщи The Barents Observer на 2 юни.

Маскирани кораби и фалшиви самолети - "мръсната" тайна на Русия

Тази стъпка следва серия от успешни далекобойни операции с дронове срещу руска военна инфраструктура от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, което подсказва за нарастваща загриженост относно сигурността на най-ценните ядрени активи на Москва.

Защитните мрежи покриват носовата част на подводниците, включително торпедните апарати, както и рубката и люковете за ракетите. Засега не е ясно дали кърмовите части на плавателните съдове също са получили подобна защита. Въпреки че украинските сили вече са нанасяли удари по кораби в Черно море и по производствени съоръжения в Санкт Петербург, това е първият случай, в който подобни защитни мерки се появяват в база в Арктическия регион.

Военни анализатори отбелязват, че конструкцията на мрежите изглежда предназначена основно за спиране на по-малки квадрокоптери, а не на тежки дронове, способни да носят големи експлозивни заряди. Времето на тяхното поставяне предполага реакция на предишни инциденти, най-вече на операцията срещу авиобазата Оленя от 1 юни 2025 г.

Според The Barents Observer по време на тази атака, при която бяха унищожени четири стратегически бомбардировача, а други четири бяха повредени, нападателите са използвали дронове, укрити в търговско превозно средство, за да заобиколят регионалните мерки за сигурност.

Кристиан Отланд, старши изследовател в Норвежкия институт за отбранителни изследвания, подчерта значението на тези инсталации.

Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

„Предполага се, че целта на тези мрежи е да защитят подобни активи от атаки с украински FPV дронове“, заяви Отланд след анализ на наличните доказателства.

Той добави, че Русия вече е разполагала сходни защитни съоръжения за подводници от клас „Борей“ в базата Рибачий на полуостров Камчатка, разположена на приблизително 7400 километра от Украйна.

Според Отланд тези мерки вероятно са част от по-широка превантивна стратегия, а не реакция на непосредствена локална заплаха.

Източник: Getty Images

Снимките от Гаджиево показват и поне един изведен от експлоатация кораб, подводницата К-84 „Екатеринбург“, която се намира на съхранение от 2020 г. и не се счита за действащ боен актив. В същото време проверки на други военноморски обекти в региона, включително пристанището Североморск, не показват наличие на подобни мрежи върху надводни бойни кораби.

Усилията на Русия да укрепи защитата на своя патрулен флот идват след неотдавнашни украински атаки с дронове срещу сходни крайбрежни плавателни съдове.

НАТО използва морски дронове за наблюдение в Балтийско море

Наскоро Силите за безпилотни системи на Украйна нанесоха удар по руски патрулен кораб от проект 10410 в пристанището Каспийск на Каспийско море, разположено на около 1000 километра от контролираните от Украйна територии.

Кадри от атаката показват как ударен дрон поразява кърмовата част на кораба в близост до автоматичната артилерийска установка АК-630, която по всичко личи е водела огън в момента на удара.

Успешната атака подчертава уязвимостта на руските гранични кораби към безпилотни летателни системи, дори когато техните стандартни средства за противовъздушна отбрана са в действие.

Източник: united24media    
Руски Северен флот атомни подводници противодронни мрежи Гаджиево военноморска база безпилотни летателни апарати отбрана на флота Украйна Арктика военна инфраструктура
Последвайте ни

По темата

Български полицай е тежко ранен при стрелба в Атлантик Сити в САЩ

Български полицай е тежко ранен при стрелба в Атлантик Сити в САЩ

Земята се забавя: Денонощието ще стане 25 часа, но има и една „лоша“ новина

Земята се забавя: Денонощието ще стане 25 часа, но има и една „лоша“ новина

Евродепутат потърси лекар след кошмарен престой в хотел в Страсбург

Евродепутат потърси лекар след кошмарен престой в хотел в Страсбург

Русия постави противодронни мрежи над атомните си подводници в Арктика

Русия постави противодронни мрежи над атомните си подводници в Арктика

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

pariteni.bg
GRMN Corolla е ултиматният хотхеч, който да прелети Нордшлайфе на пълна газ

GRMN Corolla е ултиматният хотхеч, който да прелети Нордшлайфе на пълна газ

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 1 ден
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 1 ден
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 1 ден
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Британски параолимпиец се подготвя за мисия в Космоса</p>

Британски параолимпиец може да стане първият астронавт с физическо увреждане, живял в орбита

Свят Преди 35 минути

Джон Макфол се подготвя за мисия до космическата станция Haven-1 след споразумение между британската космическа агенция и американския стартъп Vast

<p>Украински дрон удари автобус по линията Москва - Крим, има жертви и ранени</p>

Русия: Украински дрон удари автобус по линията Москва - Крим, има жертви и ранени

Свят Преди 54 минути

Атаката е станала в района на град Енакиево

Депутатите решават за водата, партийните субсидии и пенсиите

Депутатите решават за водата, партийните субсидии и пенсиите

България Преди 1 час

Прощаваме се с Любен Дилов-син в петък

Прощаваме се с Любен Дилов-син в петък

България Преди 1 час

Поклонението ще се състои в столичния храм „Св. София“

ЕК ще публикува доклада си за свръхдефицита на България

ЕК ще публикува доклада си за свръхдефицита на България

България Преди 1 час

Процедурата предвижда засилен регулярен мониторинг от Брюксел

Ново заседание по делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

Ново заседание по делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

България Преди 2 часа

Прокуратурата го обвинява в длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател през март 2022 г.

Мъж стреля по полицай и взе за заложници трите си деца в Германия

Мъж стреля по полицай и взе за заложници трите си деца в Германия

Свят Преди 2 часа

Преди инцидента мъжът предизвикал безредици в ресторант, където размахвал палка, заплашвал случайни минувачи и напръскал хора с лютив спрей

<p>От &bdquo;щастливото перо&ldquo; на Камерън до любимец на Тръмп:&nbsp;Кой е Стив Хилтън?</p>

Бившият мозък зад възхода на Дейвид Камерън влиза в битката за Калифорния

Свят Преди 2 часа

Социологическите проучвания показват, че Стив Хилтън има реален шанс да достигне до решаващия вот.

<p>Над 55 000 четвъртокласници се явяват на НВО&nbsp;по БЕЛ</p>

Над 55 000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по БЕЛ

България Преди 2 часа

Няма промяна във формата на изпита

<p>Световно първенство 2026: Как Франция създаде най-големия набор от таланти във футбола</p>

Световно първенство 2026: Как Франция създаде най-дълбоката футболна система от таланти в света

Свят Преди 2 часа

Как академиите и държавната система създадоха безпрецедентна дълбочина от талант

Тайният испански град със слънце, плажове и шокиращо ниски цени

Тайният испански град със слънце, плажове и шокиращо ниски цени

Любопитно Преди 2 часа

Докато туристите щурмуват пренаселените Барселона и Мадрид, Картагена предлага кристално чисти плажове, древни руини и средиземноморски вечери на символични цени. Открийте най-слънчевия град в Европа, който разбива стереотипите за скъпа почивка

Жега до 31°, но следобеда носи гръмотевични изненади

Жега до 31°, но следобеда носи гръмотевични изненади

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°

Рубио: Моджтаба Хаменей е жив и става все по-активен

Рубио: Моджтаба Хаменей е жив и става все по-активен

Свят Преди 10 часа

По думите му Техеран трябва да се съгласи да отвори отново Ормузкия проток

Зеленски предупреди Украйна за широкомащабна атака от Русия

Зеленски предупреди Украйна за широкомащабна атака от Русия

Свят Преди 11 часа

При снощните руски атаки в цялата страна бяха убити най-малко 22-ма души

Осъдиха шофьора, блъснал човек на АТВ в София

Осъдиха шофьора, блъснал човек на АТВ в София

България Преди 11 часа

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок

Радев се срещна с работодателите

Радев се срещна с работодателите

България Преди 12 часа

По време на срещата представителите на бизнеса подчертаха, че подкрепят предприетите от правителството реформи

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

„Беше удоволствие, Сър!“: Известни българи се простиха с Любен Дилов-син

Edna.bg

Дневен хороскоп за 3 юни, сряда

Edna.bg

Байерн подписва с национал на Сенегал, отказа се от талант на Херта

Gong.bg

Сангаре: Ще бъда в Левски и през новия сезон

Gong.bg

Очакват се нови гръмотевични бури, на места ще има и градушки

Nova.bg

Български полицай е прострелян в САЩ

Nova.bg