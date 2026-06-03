Русия постави противодронни мрежи над атомните си подводници в Арктика

Р уският Северен флот е инсталирал противодронни мрежи над своите атомни подводници във военноморската база Гаджиево на Баренцово море. Това е първият случай, в който подобни защитни мерки са забелязани на това стратегическо арктическо съоръжение.

Снимки, които за кратко бяха публикувани от Военноморското училище „Нахимов“ в Мурманск, преди впоследствие да бъдат премахнати, показват две подводници, оборудвани със защитни конструкции, покриващи ключови зони, включително отсеците за ракети и сонарните системи, съобщи The Barents Observer на 2 юни.

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Тази стъпка следва серия от успешни далекобойни операции с дронове срещу руска военна инфраструктура от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, което подсказва за нарастваща загриженост относно сигурността на най-ценните ядрени активи на Москва.

Защитните мрежи покриват носовата част на подводниците, включително торпедните апарати, както и рубката и люковете за ракетите. Засега не е ясно дали кърмовите части на плавателните съдове също са получили подобна защита. Въпреки че украинските сили вече са нанасяли удари по кораби в Черно море и по производствени съоръжения в Санкт Петербург, това е първият случай, в който подобни защитни мерки се появяват в база в Арктическия регион.

Военни анализатори отбелязват, че конструкцията на мрежите изглежда предназначена основно за спиране на по-малки квадрокоптери, а не на тежки дронове, способни да носят големи експлозивни заряди. Времето на тяхното поставяне предполага реакция на предишни инциденти, най-вече на операцията срещу авиобазата Оленя от 1 юни 2025 г.

Russian warships in the Baltic Sea have begun installing anti-drone nets, with netting spotted on a Buyan-M small missile ship of the Baltic Fleet. #Russia pic.twitter.com/Xh6GOekneH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 27, 2026

Според The Barents Observer по време на тази атака, при която бяха унищожени четири стратегически бомбардировача, а други четири бяха повредени, нападателите са използвали дронове, укрити в търговско превозно средство, за да заобиколят регионалните мерки за сигурност.

Кристиан Отланд, старши изследовател в Норвежкия институт за отбранителни изследвания, подчерта значението на тези инсталации.

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„Предполага се, че целта на тези мрежи е да защитят подобни активи от атаки с украински FPV дронове“, заяви Отланд след анализ на наличните доказателства.

Той добави, че Русия вече е разполагала сходни защитни съоръжения за подводници от клас „Борей“ в базата Рибачий на полуостров Камчатка, разположена на приблизително 7400 километра от Украйна.

Според Отланд тези мерки вероятно са част от по-широка превантивна стратегия, а не реакция на непосредствена локална заплаха.

Снимките от Гаджиево показват и поне един изведен от експлоатация кораб, подводницата К-84 „Екатеринбург“, която се намира на съхранение от 2020 г. и не се счита за действащ боен актив. В същото време проверки на други военноморски обекти в региона, включително пристанището Североморск, не показват наличие на подобни мрежи върху надводни бойни кораби.

Усилията на Русия да укрепи защитата на своя патрулен флот идват след неотдавнашни украински атаки с дронове срещу сходни крайбрежни плавателни съдове.

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Наскоро Силите за безпилотни системи на Украйна нанесоха удар по руски патрулен кораб от проект 10410 в пристанището Каспийск на Каспийско море, разположено на около 1000 километра от контролираните от Украйна територии.

Кадри от атаката показват как ударен дрон поразява кърмовата част на кораба в близост до автоматичната артилерийска установка АК-630, която по всичко личи е водела огън в момента на удара.

Успешната атака подчертава уязвимостта на руските гранични кораби към безпилотни летателни системи, дори когато техните стандартни средства за противовъздушна отбрана са в действие.