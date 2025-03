Кийр Стармър на борда на ядрена подводница: Ще забележи ли Путин потенциална слабост?

С ър Кийр Стармър се качи на ядрена подводница, докато тя се завръщаше от продължителна бойна мисия – рядка демонстрация на ядреното възпиране на Обединеното кралство, която със сигурност ще привлече вниманието на Русия във време на нарастващо напрежение, пише Sky News.

Докато посещението му подчертава британската ядрена мощ, руският президент Владимир Путин несъмнено ще търси и потенциалните слабости на системата.

HMS Vanguard остана на патрул в морето повече от 200 дни – една от най-дългите мисии досега, която вероятно е оказала сериозно напрежение както върху екипажа, така и върху самия плавателен съд. Застаряващият флот изпитва затруднения в поддържането на оперативната ротация на подводниците, като Кралският флот е задължен да поддържа поне една ядрена подводница в морето по всяко време.

Така нареченото "непрекъснато възпиране в морето" е крайъгълен камък в отбранителната стратегия на Обединеното кралство и представлява най-висшата гаранция за сигурността на нацията.

The submariners of the @RoyalNavy work tirelessly to keep us safe.



Prime Minister @Keir_Starmer boarded a Vanguard Class submarine, a guardian of our nuclear deterrent, as it returned after months at sea.



We thank them for their silent service 🇬🇧 pic.twitter.com/MBkclUy9AC — UK Prime Minister (@10DowningStreet) March 20, 2025

Това е първото посещение на министър-председател на една от четирите свръхсекретни ядрени подводници на Кралския флот от повече от десетилетие – и то в момент, известен като "Денят нула", когато тя се завръща от бойна мисия. Последният премиер, който направи подобно посещение, беше Дейвид Камерън през 2013 г.

Разкриването на посещението съвпада с ключова среща на висши военни офицери от така наречената "коалиция на желаещите" – група съюзници, които обсъждат потенциална помощ за Украйна в случай на споразумение за прекратяване на огъня с Русия. Срещата се проведе във военен щаб на Обединеното кралство в покрайнините на Лондон, като премиерът присъства на част от нея.

Източник: Getty

Видеозапис, публикуван от Министерството на отбраната, показва сър Кийр Стармър стиснал бинокъл, застанал редом с министъра на отбраната Джон Хийли, докато двамата наблюдават появата на остарялата, но все още действаща подводница на повърхността. HMS Vanguard навлезе отново в британски териториални води край Шотландия по-рано през седмицата, след като беше прекарала на патрул рекордните 204 дни.

Министерството на отбраната отказа да потвърди точната продължителност на мисията, но е известно, че най-дългият регистриран патрул досега – 207 дни – е бил извършен през 2021 г. от HMS Victorious.

В последните години ротацията на ядрените подводници се забавя поради удължените периоди за техническа поддръжка и ремонти на другите плавателни съдове. Сегашният флот работи далеч отвъд първоначалния си експлоатационен срок от 25 години, тъй като строежът на четирите нови подводници, които трябва да го заменят, изостава от графика.

Източник: Getty

В знак на подкрепа към така наречената "тиха служба" министър-председателят, облечен в палто в стил Кралски флот, беше заснет как стъпва върху корпуса на HMS Vanguard, докато тя се поклаща в морето. Към него се присъедини и министърът на отбраната Джон Хийли, докато редица подводничари стояха в строева готовност. Двамата политици се спуснаха в люка на подводницата, последвани от адмирал сър Бен Кий, ръководител на Кралския флот.

Те разгледаха вътрешността на подводницата и получиха детайлен брифинг за продължителната мисия. Официалното разкриване на информация, свързана с ядреното възпиране на Обединеното кралство, е изключително рядко, а публикуването на кадри от самите подводници е строго контролирано.

🚨 NEW: Keir Starmer has boarded HMS Vanguard in a rare showcasing of the UK's deterrent



It is the first time in over a decade that a PM has visited one of the four nuclear-armed submarines that had just returned from a 200-day deterrent patrol, known as "Day Zero" pic.twitter.com/34jMKKCoo9 — Politics UK (@PolitlcsUK) March 20, 2025

Анализатори отбелязват, че враждебни на Великобритания сили вероятно ще изучават внимателно публикуваните изображения, търсейки улики за характеристиките на подводниците – най-мощното оръжие на британските военни и крайния гарант за националната сигурност. Всички звукови записи от видеото бяха премахнати по съображения за сигурност.

Решението за публично разгласяване на посещението изглежда насочено към изпращане на ясен сигнал към Москва, че Великобритания остава сериозен ядрен играч.

Посещението на HMS Vanguard се случи в навечерието на обиколка на премиера и министъра на отбраната в Бароу – пристанищен град в Къмбрия, където се строят новото поколение ядрени подводници, които ще заменят тези от клас Vanguard.

Източник: Getty

Цялата програма за модернизация на ядреното възпиране на Великобритания – включваща подводници, ракети и бойни глави – се очаква да струва над 30 милиарда паунда, с допълнителен непредвиден разход от 10 милиарда, което я прави най-скъпата и стратегически важна отбранителна инициатива в страната.

Сър Кийр Стармър определи Бароу като "модел" за това как отбранителните разходи могат не само да укрепят сигурността, но и да стимулират икономическия растеж чрез създаване на висококвалифицирани работни места и възможности.

"Тази седмица видях от първа ръка саможертвите, които нашите подводничари правят ежедневно, за да гарантират сигурността на страната ни. Но знам, че те могат да вършат тази работа само благодарение на подкрепата на Бароу", заяви той в предварително разпространено правителствено съобщение.

Still, I hope the Prime Minister enjoyed visiting that old rusk bucket of a submarine on his "top secret" mission they made a little YouTube video of. pic.twitter.com/NXH3lL8sw6 — Remarkable (@RemIsBuzzin) March 20, 2025

"Всеки човек, който живее и работи в Бароу, допринася за отбраната на нацията – било то чрез изграждането на подводниците от световна класа или чрез подкрепа на местната икономика с жизненоважни обществени услуги и семейни бизнеси."

В знак на значимостта на програмата министър-председателят ще положи кила на първата подводница от клас Dreadnought – дългогодишна морска традиция, отбелязваща официалното начало на строителството.

Освен това, крал Чарлз III одобри присъждането на титлата "Кралско пристанище" на Бароу – признание за "уникалния и критично важен принос на града към националната сигурност".

Кралският флот поддържа една от четирите си ядрени подводници в непрекъснато бойно дежурство от 1969 г. насам. Въпреки това, напредналата възраст на сегашния флот и нарастващите изисквания за поддръжка създават риск от оперативни прекъсвания.

Министър-председателят и министърът на отбраната се срещнаха и с близките на подводничарите, които са били в морето повече от половин година. Четирима членове на екипажа се завърнаха, за да видят своите новородени деца.