Русия ще продава петрол на Индия с отстъпка

Р усия е готова да продава петрол сорт Урал на Индия със значителна отстъпка - на цена от 35 долара за барел, съобщиха световните агенции.



Русия иска Индия да закупи 15 милиона барела петрол, договорени за тази година, само като начало, казаха източници запознати с темата пред Блумбърг. Москва също така е предложила плащания, деноминирани в рупии и рубли, използвайки руската система за финансови трансакции SPFS - аналог на международната система SWIFT, което може да направи търговията по-привлекателна за Индия, допълниха източниците.

Делхи ще продължи да купува суров петрол от Русия, тъй като хората се нуждаят от по-евтин петрол след скока на световните цени, заяви индийският финансов министър Нирмала Ситхараман, цитиран от Ройтерс.

Предложението на Русия за продажба на петрол на намалени цени дойде ден, след като индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар се срещна с британския си колега Елизабет Тръс.

#Russian foreign minister Sergey Lavrov praised #India's stance on the ongoing #RussiaUkraineConflict and said Russia appreciates that India is taking the situation in the entirety of effect and not just one-sided way. https://t.co/u4FdcODLmg