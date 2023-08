Русия разчиства щетите след наводненията от тайфуна "Ханун"

Р усия изпрати днес работна група за наблюдение на действията по почистване на части от територията на Далечния изток на страната, след като тайфунът "Ханун" премина през Приморския край. Това съобщиха от министерството на извънредните ситуации в Москва, предаде Ройтерс.

Русия е евакуирала повече от 2000 души от наводнените райони в Далечния изток, съобщиха от службата за извънредни ситуации. Спасителите са създали 13 центъра за временно настаняване в региона, съобщи министерството.​

"Повече от 2000 души, включително 405 деца, са евакуирани в Приморието", съобщи руското министерство на извънредните ситуации в Telegram.

#Russia has evacuated over two thousand people from areas experiencing #Floods in the far eastern part of the country, according to officials from emergency officials on Sunday, following heavy rainfall caused by the tropical storm “#Khanun.”https://t.co/hNTe1RESwM