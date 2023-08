"Много необичайна буря": Тайфунът "Ханун" отслабва, но се очаква да се насочи на север

Т айфунът "Ханун" отслабна леко над Източнокитайско море, но се очаква отново да приближи южната японска префектура Окинава и дори да се насочи на север към основните острови, предаде Ройтерс.

Експерти твърдят, че това го прави "много необичайна буря".

Two people were reported dead in Japan as slow-moving Typhoon Khanun continued to bring heavy rain and gusty winds, prolonging the damage potential of the storm https://t.co/ZfyivNJFhx pic.twitter.com/v0t4YZJWCo