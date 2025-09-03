Русия превзе "около половината" от Купянск

Р усия обяви днес, че е превзела "около половината" от украинския град Купянск в североизточната Харковска област, предаде Ройтерс.

Министерството на отбраната на Руската федерация публикува видеозапис, на който войник държи руското знаме на шосе.

Ройтерс прави уговорката, че не може да провери информацията чрез независим източник.

The Russian army controls about half of the city of Kupyansk in the Kharkiv region - this was confirmed by the Ministry of Defense, having published footage from drones. They show our guys with flags in the city center, as well as in the areas of the most important administrative… pic.twitter.com/uV2rg4JCSs — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) September 3, 2025

До момента няма коментар от украинска страна. В сутрешната си сводка от днес обаче Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна каза, цитиран от Укринформ, че всички руски атаки на Купянското направление са били отблъснати.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви още на 20 юни, че въоръжените сили на страната вече са в покрайнините на Купянск.

Русия вече бе превзела този град в началото на войната, която избухна през февруари 2022 г., преди Украйна да го отвоюва през септември същата година.