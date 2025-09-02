Свят

2 септември 2025, 23:12
Мерц: Путин е военнопрестъпник, няма място за снизходителност
Р уският президент Владимир Путин "може би е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време", каза тази вечер канцлерът на Германия Фридрих Мерц в интервю, излъчено по германската телевизия "Зат Айнц", предаде ДПА.

"Той е военнопрестъпник", заяви Мерц. "Просто трябва да сме наясно как да се справяме с военнопрестъпниците. Няма място за снизходителност", добави германският канцлер.

Мерц засили острите си критики срещу Русия, след като встъпи в длъжност през май. Той обвини Москва в "най-тежките военни престъпления" и "терор срещу цивилното население".

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

ЕС не носи отговорност за решенията за военна подкрепа за Киев, добави Мерц в отговор на коментарите на Фон дер Лайен относно гаранциите за сигурност за Украйна.

Военната подкрепа за Украйна е тема на членовете на "Коалицията на желаещите", добави германският канцлер.

Мерц подчерта, че няма конкретни планове за военни действия - "поне не и в Германия".

Дългосрочните гаранции за сигурност могат да бъдат решени само след прекратяване на огъня или мирно споразумение, заяви германският канцлер.

Мерц: Русия ще спре войната при икономически колапс

Дори тогава по думите на Мерц ще има "значителни резерви" относно разполагането на германски войски. Той подчерта, че такова решение ще трябва да бъде одобрено от германския парламент.

Разполагането ще зависи и от вида на споразумението, постигнато с Русия, добави Мерц. "Все още има много препятствия за преодоляване, вероятно за доста дълъг период от време", каза германският канцлер.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Русия война Украйна Мерц
