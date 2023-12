Руски хакери са използвали „фишинг“, за да откраднат информация от британски политици

"Федерална служба за сигурност на Руската федерация (ФСБ) е компрометирала личните разговори на високопоставени политици и държавни служители по време на постоянни опити за намеса в политическите процеси в Обединеното кралство", е заявил пред депутатите министърът на външните работи на Великобритания Лео Дохърти, предаде Sky News.

Министерството на външните работи на Обединеното кралство е привикало руския посланик.

Дохърти е коментирал: "Днес мога да потвърдя, че руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) стои зад продължителни усилия за намеса в нашите демократични процеси".

"Те са се насочили към членове на тази Камара и на Камарата на лордовете, към държавни служители, журналисти и неправителствени организации (НПО). Те са се насочвали към високопоставени лица и организации с ясното намерение да използват получената информация, за да се намесват в британската политика."

