Русия отвори отново театъра, разрушен по време на обсадата на Мариупол

Най-малко 12 души са били убити при бомбардировката на театъра през 2022 г.

29 декември 2025, 10:31
Т еатърът, който се превърна в един от символите на руската обсада на град Мариупол в източна Украйна през 2022 г., е отворен отново след мащабна реконструкция, съобщиха руските власти.

На 28 декември се състоя специална церемония и представление с участието на артисти от Мариупол и руския град Санкт Петербург, като руската телевизия излъчи кадри от гала събитието, както и от възстановените мраморни стълби и колони на театъра и 2,5-тонния кристален полилей, висящ в аудиторията.

Руските сили нахлуха в Мариупол, оживен град на Черноморското крайбрежие, през първите месеци на своята офанзива през 2022 г. и наложиха брутална, продължила почти три месеца обсада, която доведе до хиляди смъртни случаи – 8000 според Хюман райтс уоч и 22 000 според изгнания украински общински съвет на града.

Амнести интернешънъл съобщи, че най-малко 12 души са били убити при бомбардировката на театъра.

Градът на Азовско море беше опустошен и около 300 000 от 540 000 души население преди конфликта избягаха. ООН съобщи, че 90% от сградите са били разрушени или повредени по време на обсадата. Оттогава Русия се опитва да превърне Мариупол в нов символ на просперитет в частите от Украйна, които контролира.

„Драматичният театър в Мариупол отново отвори врати за зрителите“ след тригодишна реконструкция, заяви Денис Пучилин, проруският лидер в Донецката област, в която се намира градът, предаде АФП.

„Историческият облик“ на театъра е възстановен с изваяната му фасада и „модерно оборудване от най-високо ниво“, добави той в коментар в Telegram.

Бившата руска имперска столица Санкт Петербург е допринесла значително за възстановяването, като е изпратила работници и архитекти в Мариупол, според губернатора на Санкт Петербург Александър Беглов.

Беглов нарече проекта за възстановяване „въпрос на чест“.

През септември 2022 г. Русия обяви анексирането на четири украински региона – Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие – въпреки че не контролира напълно тези територии

