П ървият туристически влак, преминаващ през арктическия регион на Русия, който ще превозва пътници за Норвегия, отпътува от гара Санкт Петербург в сряда с 91 пътници.

"Арктика очарова всички", каза изпълнителният директор на германската компания "Lernidee Еrlebnisreisen" Нурлан Мукаш, която стои зад проект.

"Тази дестинация се покрива от канадски и норвежки туристически агенции, но това не засяга Русия", добави той.

Влакът, наречен "Заринголд", включващ два вагон-ресторанта, ще пътува от Санкт Петербург през Петрозаводск, историческия град Кем и Мурманск.

