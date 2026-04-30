Медведев: 450 000 души са се записали в руската армия през 2025 г.

Още 127 000 са подписали договори от началото на тази година

30 април 2026, 12:48
Медведев: 450 000 души са се записали в руската армия през 2025 г.
Източник: БТА

З аместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев днес заяви, че 450 000 души са подписали договори за присъединяване към руските въоръжени сили през 2025 г, а още 127 000 са го направили от началото на тази година, предаде агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс. 

“И миналата година, в резултат на всички военни договори, 450 хиляди души дойдоха да служат в съвместното командване на войските. Това е всичко. А тази година, към днешна дата, аз погледнах числото вчера - 127 хиляди наши граждани, нашите момчета и момичета, подписаха договор за военна служба. Други 10 хиляди подписаха договор за служба, но в доброволни формирования. По същество това също е служба по договор, но е по-малко свързана с министерството на отбраната, въпреки че, по същество, от друга страна, тези момчета изпълняват същите задачи“, каза Медведев.

Русия предлага щедри стимули за записване в армията, докато войната в Украйна вече е в петата си година, отбеляза агенцията.

Междувременно Медведев каза, че в Европа тече милитаризация, сходна на тази преди Втората световна война. 

“Знаете ли, няма смисъл да го крием: в момента сме насред война. Това е война. Ето защо, за съжаление, локален конфликт често предшества глобален конфликт. И ако вземем предвид тези предпоставки, тогава вероятно бих сравнил настоящата епоха с периода преди Първата световна война и до известна степен с 30-те години на миналия век, които предшестваха Втората световна война“, каза руският политик.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Дмитрий Медведев Руски въоръжени сили Военни договори Служба по договор Война в Украйна Милитаризация Глобален конфликт Първа световна война Втора световна война Набор в армията
