Дмитрий Медведев на посещение в КНДР

Б ившият руски президент Дмитрий Медведев пристигна днес на посещение в Северна Корея, предаде ТАСС, като се позова на свой кореспондент на място.
В качеството си на председател на управляващата в Русия партия "Единна Русия", Медведев оглавява нейна делегация, за да присъства по покана на Централния комитет на Корейската трудова партия (КТП) на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП.
Arrived for the 80th anniversary of the Workers' Party of Korea. Time marches on. Friends stay together. Enemies tremble. pic.twitter.com/3UNK5t8nHA— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 8, 2025
Годишнината се пада в петък. Управляващата в Северна Корея партия е оглавявана от държавния ръководител Ким Чен-ун.
Кадры прибытия в Пхеньян делегации "Единой России" во главе с Медведевым для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи:https://t.co/Tb4czUq0sz— ТАСС (@tass_agency) October 8, 2025
Видео: ТАСС pic.twitter.com/F7jXjC968C
В Пхенян са очаквани още чуждестранни гости, сред които китайският премиер Ли Цян и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам.
През последните години Русия и Северна Корея се сближиха, като севернокорейски войници участваха в освобождаването на частично окупираната от украински войници погранична Курска област.