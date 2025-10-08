Свят

Дмитрий Медведев на посещение в КНДР

Той ще присъства на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП

8 октомври 2025, 22:32
Дмитрий Медведев на посещение в КНДР
Източник: БТА

Б ившият руски президент Дмитрий Медведев пристигна днес на посещение в Северна Корея, предаде ТАСС, като се позова на свой кореспондент на място.

В качеството си на председател на управляващата в Русия партия "Единна Русия", Медведев оглавява нейна делегация, за да присъства по покана на Централния комитет на Корейската трудова партия (КТП) на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП.

Годишнината се пада в петък. Управляващата в Северна Корея партия е оглавявана от държавния ръководител Ким Чен-ун.

В Пхенян са очаквани още чуждестранни гости, сред които китайският премиер Ли Цян и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам.

През последните години Русия и Северна Корея се сближиха, като севернокорейски войници участваха в освобождаването на частично окупираната от украински войници погранична Курска област. 

Източник: БТА, Николай Станоев    
Дмитрий Медведев Северна Корея Русия Пхенян Корейска трудова партия 80-а годишнина Ким Чен-ун Руско-севернокорейски връзки Визита Единна Русия
България пред криза, която тихо расте

<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Как сривът на Макрон разклаща Европа
Как сривът на Макрон разклаща Европа

