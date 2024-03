Русия обвини Макрон, че иска да "предизвика трета световна война"

П редседателят на долната камара на руския парламент, Държавната дума, предупреди френския президент Еманюел Макрон да не изпраща войски в Украйна, като заяви, че те ще срещнат същата съдба като армията на Наполеон.

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, който е член на най-близкото обкръжение на руския президент Владимир Путин, направи забележките в публикация в Telegram в сряда, цитирана от Politico.

Той реагира на изявлението на Макрон от понеделник, че "нищо не е изключено", когато става въпрос за това западните държави да изпратят сухопътни войски на активна служба в Украйна, за да помогнат за отблъскване на руската инвазия.

Западни войници в Украйна: Защо Макрон хвърли в смут съюзниците си

"Преди да прави подобни изявления, Макрон би било добре да си спомни как е завършило делото на Наполеон и неговите войници, повече от 600 000 от които са останали да лежат във влажната земя", пише Володин, визирайки катастрофалното френско нахлуване в Русия през 1812 г.

Точният брой на загиналите пехотинци от Grande Armée по време на военната кампания на Наполеон е оспорван, но историците обикновено определят цифрата над 300 000, уточнява Politico.

