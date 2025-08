Русия изстреля хиперзвукова ракета "Кинжал" по обект в Украйна

Р усия изстреля през нощта най-малко една хиперзвукува ракета "Кинжал" по цел в Западна Украйна, като украинските военновъздушни сили заявиха, че атаката може да е била насочена към тяхната база "Староконстантинов", предаде ДПА.

По първоначални данни няма пострадали, написа в "Телеграм" губернаторът на Хмелницка област Сергий Тюрин.

#FPWorld: Overnight attacks in the Russia-Ukraine war led to costly losses as Russia launched an attack using the hypersonic Kinzhal missile, and Ukraine hit Su-35 fighter jets valued upto $50 millionhttps://t.co/0uTugZOnFn