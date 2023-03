Говорителят на Въоръжените сили на Украйна: Атакуваха ни с шест ракети "Кинжал"

У дарите на Русия през нощта бяха "нападение, каквото не си спомням да съм виждал преди", каза Юрий Игнат, говорител на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в четвъртък, съобщи CNN.

Както можете да видите, атаката е наистина мащабна и за първи път се използват толкова различни видове ракети“, каза Юрий Игнат по украинска телевизия.

„Виждаме, че този път бяха използвани цели шест ракети "Кинжал". Това е атака, каквато не си спомням да съм виждал преди“, добавя той.

Украйна: Свалихме 34 от изстреляни общо 81 руски ракети

Ракетите "Кинжал" са хиперзвукови. Проектирани са да бъдат изстрелвани от изтребител МиГ, Те могат да летят със скорост 10 пъти по-висока от скоростта на звука и да достигнат до всеки град в Европа за няколко минути. Преди време руският президент Владимир Путин обяви "Кинжал" за "идеалното оръжие".

„Използвани са различни типове самолети, стратегически, далекобойни, МиГ-21. Извършени са 81 изстрелвания на ракети“, казва Игнат.

The Kinzhal is a nuclear-capable, Russian air-launched hypersonic ballistic missile with a range of 2000km and it can reach a speed of mach 12. pic.twitter.com/9CeLD6JNwv