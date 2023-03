Русия е на прага на демографска катастрофа

К ошмарният спад на населението на Русия се влошава заради войната в Украйна, която задълбочи кризата, започнала много преди конфликта, пише „Икономист”.

Страната е изправена пред демографска катастрофа. Причините са спадът на раждаемостта, продължаващ вече десетилетия, пандемията от COVID-19, масовата емиграция, особено след указа на руския президент Владимир Путин за мобилизиране на стотици хиляди резервисти и нарастващия брой на убитите и осакатените руснаци в конфликта с Украйна.

През последните три години Русия е загубила около 2 милиона души повече, отколкото умират обичайно.

Очакваната продължителност на живота на руските мъже на възраст над 15 години е намаляла с почти пет години, до ниво като това в Хаити.

Броят на руснаците, родени през април 2022 г., е като този през месеците на хитлеристката окупация през Втората световна война.

Жените вече са с 10 милиона повече от мъжете в Русия.

Войната в Украйна не е единствената или дори основната причина за тези проблеми, но тя ги направи още по-тежки.

Между 175 000 и 200 000 руски войници са убити или ранени през последната година в Украйна.

А между 500 хил. и 1 милион предимно млади, образовани хора са избягали в чужбина.

Дори ако Русия нямаше други демографски проблеми, загубата на толкова много руснаци за толкова кратко време би била болезнена.

Загубите от войната натоварват все повече намаляващото, болно население. Русия е на прага на „гибелна верига на демографски упадък”.

Корените на демографската криза могат да се проследят три десетилетия назад. През 1994 г. населението на Русия достига пик от 149 млн. души и оттогава намалява.

Само през миналото десетилетие броят на етническите руснаци е намалял с 5,4 млн. души, като делът им от населението на страната се е понижил от 78% на 72%.

После COVID-19 официално е отнел живота на 388 091 руски граждани. Според „Икономист” обаче реалния брой на жертвите на пандемията в Русия е в пъти по-голям и те са между 1,2 и 1,6 милиона. Вероятно страната има най-високата смъртност от коронавируса в световен мащаб след Индия.

Така между 2020 г. и 2023 г. Русия е загубила между 1,9 и 2,8 милиона души повече от обичайната смъртност. Това е по-лошо дори от катастрофалното начало на този век, когато страната е губила по половин милион руснаци годишно.

