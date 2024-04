С поред доклад на независима медия по-рано този месец руските военновъздушни сили са пуснали масивна ракета на собствената си територия.

(Във видеото: Девет ранени, сред които две бебета, при среднощна руска атака в Одеса)

Армията на руския президент Владимир Путин редовно бомбардира Украйна от небето над граничните ѝ райони, като Белгород, което доведе до инциденти с приятелски огън, припомня Politico.

Russian fascists dropped a Kh-59 long-range cruise missile on their own territory in Belgorod on April 19, 92km from the border. pic.twitter.com/98rrOOnkfj