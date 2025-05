Каталин Предою е назначен за временен премиер на Румъния

В ременният президент на Румъния Илие Боложан назначи досегашния министър на вътрешните работи Каталин Предою за служебен премиер, съобщи Диджи 24. Предою също така е временен лидер на Национално-либералната партия (НЛП).

Предою ще ръководи изпълнителната власт поне в следващите две седмици, отбелязва медията.

Решението за назначаване на служебен премиер дойде, след като вчера Марчел Чолаку подаде оставка от поста министър-председател и обяви излизането на ръководената от него Социалдемократическа партия (СДП) от управлението на страната.

#Romania’s interim President Ilie Bolojan has appointed Catalin Predoiu of the National Liberal Party, one of the three parties in the centre-left ruling coalition, as interim prime minister.

