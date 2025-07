Пратеникът на САЩ в Сирия: Няма план Б, Израел сгреши

П ратеникът на САЩ в Сирия потвърди подкрепата на Вашингтон за новото правителство в Сирия, като заяви днес, че "няма план Б" за работа с настоящите власти за обединяване на страната, предаде Асошиейтед прес.

Том Барак се изказа критично за неотдавнашната интервенция на Израел в Сирия, като отбеляза, че е била зле преценена и усложнява усилията за стабилизиране на региона.

Барак, който е посланик в Турция и специален пратеник в Сирия, а също така има краткосрочен мандат в Ливан, направи изказването си в интервю за АП по време на посещение в Бейрут.

Сирийските правителствени сили се намесиха в сблъсъците между друзи и бедуини с намерението да възстановят реда, но в крайна сметка застанаха на страната на бедуините, преди да се оттеглят съгласно споразумение за прекратяване на огъня с друзките фракции, отбелязва АП.

Междувременно миналата седмица Израел се намеси на страната на друзите, които се смятат за лоялно малцинство в Израел и част от тях служат в неговата армия. Израел нанесе десетки удари по конвои на правителствените сили в Суейда, а също така нанесе удари по централата на сирийското министерство на отбраната в центъра на Дамаск.

