Марко Рубио пристигна в Израел

14 септември 2025, 16:32
Марко Рубио пристигна в Израел
Източник: Getty

А мериканският държавен секретар Марко Рубио пристигна днес в Израел, предаде Франс прес.

Рубио пристига в Израел, след като заяви, че правителството на американския президент Доналд Тръмп непоколебимо подкрепя Израел въпреки скорошните удари, нанесени от израелските сили по територията на Катар.

Държавният департамент на САЩ заяви, че целта на посещението на Рубио е Израел да бъде уверен в подкрепата на САЩ, на фона на предстоящото признаване на палестинска държава, което планират да направят няколко страни на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Източник: БТА/Божидар Захариев    
Марко Рубио Израел САЩ Доналд Тръмп Палестинска държава ООН Държавен секретар на САЩ Подкрепа за Израел Дипломация Близък изток
