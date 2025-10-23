Свят

Марко Рубио: САЩ все още имат желание за среща с Русия въпреки санкциите

Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна

23 октомври 2025, 09:46
Марко Рубио: САЩ все още имат желание за среща с Русия въпреки санкциите
Източник: Getty

С АЩ продължават да имат желание да се срещнат с Русия въпреки наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп нови санкции срещу Москва, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от агенциите.

"Все още бихме се срещнали с руснаците", каза той пред репортери, преди да се отправи към Близкия изток. "Винаги ще бъдем заинтересовани от диалог, стига да има възможност за постигане на мир".

Преди това САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
САЩ Русия Санкции Доналд Тръмп Марко Рубио Диалог Мир Война в Украйна Спиране на огъня Петролни компании
