Родена по време на руска атака, убита от руска атака – тя не доживя третия си рожден ден

Малката Ангелина, която беше само на 2 годинки, е най-младата жертва на масираната руска атака срещу Киев на 28 август. Момиченцето и 24-годишната му майка – Надя са сред 25-те жертви на ужасяващото нападение, пише Kyiv Independent.

„Тя беше родена по време на руска атака през октомври 2022 г. и почина от руска атака през август 2025 г.“,

съобщи украинското външно министерство на 28 август, визирайки Ангелина.

Изданието публикува в социалната мрежа Instagram снимка на Ангелина, която седи до голямото си плюшено мече на втория си рожден ден. След руската атака на 28 август спасителите откриха същото мече под отломките, но не и нея. Тя не доживя третия си рожден ден.

Стотици украинци се събраха в Киев в неделя (31 август), за да изпратят Ангелина и майка ѝ в последния им път.

Погребалната служба привлече жители на разрушената сграда в Дарницки район, съседи, роднини, приятели и съученици на починалата Надя.

Близо до повредената сграда, жителите на Киев създадоха импровизиран мемориал, където носят цветя и играчки, за да почетат паметта на жертвите.