Альона и Данило – трагедията на Ромео и Жулиета от Киев

Т е се запознаха в парк в един зимен ден в Киев. Тийнейджърката беше маникюристка. Момчето разнасяше храна. Подобно на изстрадалата си страна, те имаха по-големи мечти. Лекар, инженер.

Но първо – брак. 17-годишният Данило Худия казал на майката на Альона Завадска, че планира да предложи брак на 16-годишната ѝ дъщеря това лято като изненада за рождения ѝ ден, разказва Асошиейтед прес (AP).

Искали да се оженят, когато тя навърши 18 години.

Интензивността на връзката им озадачавала родителите им, но те ги подкрепили. „Знаехме, че са само деца, но видяхме, че могат да се справят сами с живота“, каза майката на Завадска, Оксана.

Докато войната на Украйна с Русия се разразяваше около тях, Худия казал на Завадска, че се чувства спокоен и умиротворен около нея. Той я наричал „моето момиченце“. Тя го наричала „моето момче“. Близък приятел на Худия, Данило Бондарчук, си спомни как очите му блестели първия път, когато споменал Альона. „Имам най-красивата приятелка“, казал той.

#DanyloDubchak 📸🇺🇦 The girlfriend of 17-year-old Danylo Khudi, who was killed on April 24 due to a Russian attack, came to the memorial site and sits quietly by his portrait. #United24 🇺🇦 pic.twitter.com/LXhCEZPODq

Двойката била неразделна.

Альона аплодирала Данило в баскетболните му мачове и го насърчавала, докато се опитвал да получи шофьорска книжка. Тя му помагала да учи за изпити и го утешавала, когато споменал, че е бил измамен в измама за печелене на пари.

Когато Завадска проявила интерес към татуировките, Худия се съгласил да бъде нейно опитно зайче. Тя му татуирала извънземно, скорпион, дизайн на луната. Завадска също се отворила пред него. Тя казала на Данило, че има хранително разстройство. Той ѝ помогнал да го преодолее. „Тя не вярваше, че е красива“, казва майката на Альона. „Той я накара да повярва, че е“.

През последните седмици, докато САЩ настояваха за мирни преговори, двойката намерила апартамент на няколко пресечки от родителите на Завадска. Те откриха банкова сметка и се подготвили да изградят съвместен живот. Но

те никога не можеха да се скрият от войната.

Преди шест месеца Альона сънувала, че къщата на Хданило ще бъде разрушена при ракетен удар. Ббило зловещо, но тя престанала да мисли за това. В четвъртък вечерта Альона имала ужасно предчувствие, но не можела да обясни защо. Тя прегръщала Данило силно в продължение на 10 минути и му казала да ѝ пише на всеки час, докато не заспи.

В 1 часа сутринта завили сирени и тя му изпратила съобщение, за да го попита дали всичко е наред. Нямало отговор. Тя изчакала края на въздушната тревога в близко мазе. На сутринта най-добрият приятел на Данило се обадил. Къщата на Худия била ударена от руска ракета. Останките му били открити. Той починал на място. Родителите му също били убити. Сестра му била извадена жива от развалините.

Yesterday's rocket attack on Kyiv killed 17-year-old Danylo Khudya along with his parents 😭

Danylo's classmates and friends waited at the site of the attack from 2 am and all day, hoping that he was alive. His younger sister, who was in the house at the time of the attack,… pic.twitter.com/vdNXsgsWGi