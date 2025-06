Рюте: НАТО е постигнала целите си, договорени преди 11 години

Д окато членовете на НАТО се подготвят за срещата си на върха в Хага следващата седмица, генералният секретар Марк Рюте обяви, че алиансът вече е постигнал целите си за увеличаване на разходите за отбрана, договорени преди 11 години, предаде ДПА.

(Във видеото: Марк Рюте: Русия може да атакува НАТО в рамките на 5 години)

След като Португалия и Канада също се ангажираха да изразходват 2% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за отбрана тази година, целият алианс на НАТО вече изпълнява целта от 2%, заяви Рюте в кулоарите на срещата на върха на Групата на седемте в Канада. Той определи това като "наистина чудесна новина".

