Часове преди крайния срок за Иран: Петрол над $110 и риск от стагфлация

Г лобалните акции се колебаеха във вторник, докато цените на петрола се задържаха над $110 за барел, тъй като перспективата за ескалация на войната в Близкия изток и наближаващият краен срок за постигане на споразумение държаха изнервените инвеститори настрана.

Пазарите са разтърсени, откакто войната между САЩ и Израел срещу Иран избухна в края на февруари, като Техеран на практика затвори Ормузкия проток – ключова глобална точка за транзит на петрол, което засили опасенията от инфлация.

Докато инвеститорите възлагат надежди за разрешаване на войната, разговорите досега не са довели до напредък, като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи краен срок до вторник, 20:00 ч. източно време (00:00 GMT сряда) за постигане на сделка.

Това предизвика избягване на риска и предпазливо настроение, като щатският долар запази печалбите си, а цените на петрола скочиха. Фючърсите на Brent се повишиха с 1% до $111.53 за барел, след като са нараснали с над 50% от началото на войната.

Рекордната прогноза за тримесечна печалба от производителя на чипове Samsung Electronics (005930.KS) помогна донякъде да се повиши настроението на инвеститорите по време на азиатската сесия, преди да се усети реалността на енергийния шок от шестседмичната война.

Японският индекс Nikkei (.N225) беше колеблив, като изтри ранните печалби и се търгуваше без промяна. Южнокорейските акции (.KS11) се повишиха с 0.2%, след като по-рано в сесията скочиха с над 2.5%.

Фючърсите на американските акции спаднаха с 0.35%, докато европейските фючърси сочеха към леко по-високо отваряне, след като пазарите бяха затворени за празници в петък и понеделник.

„Отново сме на обратно броене, наложено от Тръмп, и няма начин с увереност да се предвиди какво ще се случи“, каза Кайл Рода, старши пазарен анализатор в Capital.com. „По-смелите трейдъри може да направят зaлог в една или друга посока. Други ще се стремят да хеджират риска или изцяло да останат извън пазара. Но участниците на пазара на практика нямат какво да направят, освен да изчакат и да видят“.

Иран заяви, че иска траен край на войната, а не временно примирие, и се противопостави на натиска да отвори отново водния път – канал, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и природен газ.

Тръмп предупреди, че Иран може да бъде „заличен“, ако не спази крайния срок за сделка, като се закани да унищожи ирански електроцентрали и мостове, отхвърляйки опасенията, че подобни действия биха били военно престъпление.

„Всяко последващо изпълнение на заплахите за насочване към енергийната инфраструктура на Иран би означавало значителна ескалация, увеличавайки риска от ответни действия, които могат допълнително да нарушат енергийните съоръжения в Персийския залив“, каза Васу Менон, управляващ директор по инвестиционна стратегия в OCBC в Сингапур.

Рискове от стагфлация

Конфликтът породи опасения от стагфлация, висока инфлация при слаб или бавен растеж, като преобърна очакванията за глобалните лихвени проценти, като трейдърите вече не залагат на понижения на лихвите от Федералния резерв тази година.

Данни от понеделник показаха, че растежът в сектора на услугите в САЩ се е забавил през март, докато цените, плащани от бизнеса за входящи ресурси, са се увеличили най-много за повече от 13 години – ранен знак, че продължителната война с Иран засилва инфлационния натиск.

Данните за инфлацията в САЩ се очакват в петък и вероятно ще подчертаят степента на ценовия натиск от нарастващите енергийни цени, но засега вниманието на инвеститорите остава насочено към крайния срок на Тръмп и дали ще бъде постигнато споразумение.

При валутите еврото остана стабилно на $1.1538. Индексът на долара, който измерва американската валута спрямо шест други, беше на ниво 100.03, близо до последните си върхове. Доларът се превърна в предпочитано убежище за инвеститорите по време на сътресенията.

Японската йена за последно се търгуваше на ниво 159.74 за един щатски долар, задържайки се близо до ключовото равнище от 160, което трейдърите следят, за да преценят дали Токио може да се намеси след силните последни изказвания на официални лица.

Цените на златото се понижиха с 0.17% до $4,640 за унция в ранната търговия.