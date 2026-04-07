Свят

Часове преди крайния срок за Иран: Петрол над $110 и риск от стагфлация

Инвеститорите са в очакване на 20:00 ч. източно време, докато цените на петрола Brent бележат 50% ръст от началото на конфликт

7 април 2026, 10:03
Часове преди крайния срок за Иран: Петрол над $110 и риск от стагфлация
Източник: iStock/GettyImages

Г лобалните акции се колебаеха във вторник, докато цените на петрола се задържаха над $110 за барел, тъй като перспективата за ескалация на войната в Близкия изток и наближаващият краен срок за постигане на споразумение държаха изнервените инвеститори настрана.

Пазарите са разтърсени, откакто войната между САЩ и Израел срещу Иран избухна в края на февруари, като Техеран на практика затвори Ормузкия проток – ключова глобална точка за транзит на петрол, което засили опасенията от инфлация.

Докато инвеститорите възлагат надежди за разрешаване на войната, разговорите досега не са довели до напредък, като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи краен срок до вторник, 20:00 ч. източно време (00:00 GMT сряда) за постигане на сделка.

Това предизвика избягване на риска и предпазливо настроение, като щатският долар запази печалбите си, а цените на петрола скочиха. Фючърсите на Brent се повишиха с 1% до $111.53 за барел, след като са нараснали с над 50% от началото на войната.

Рекордната прогноза за тримесечна печалба от производителя на чипове Samsung Electronics (005930.KS) помогна донякъде да се повиши настроението на инвеститорите по време на азиатската сесия, преди да се усети реалността на енергийния шок от шестседмичната война.

Японският индекс Nikkei (.N225) беше колеблив, като изтри ранните печалби и се търгуваше без промяна. Южнокорейските акции (.KS11) се повишиха с 0.2%, след като по-рано в сесията скочиха с над 2.5%.

Фючърсите на американските акции спаднаха с 0.35%, докато европейските фючърси сочеха към леко по-високо отваряне, след като пазарите бяха затворени за празници в петък и понеделник.

„Отново сме на обратно броене, наложено от Тръмп, и няма начин с увереност да се предвиди какво ще се случи“, каза Кайл Рода, старши пазарен анализатор в Capital.com. „По-смелите трейдъри може да направят зaлог в една или друга посока. Други ще се стремят да хеджират риска или изцяло да останат извън пазара. Но участниците на пазара на практика нямат какво да направят, освен да изчакат и да видят“.

Иран заяви, че иска траен край на войната, а не временно примирие, и се противопостави на натиска да отвори отново водния път – канал, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и природен газ.

Тръмп предупреди, че Иран може да бъде „заличен“, ако не спази крайния срок за сделка, като се закани да унищожи ирански електроцентрали и мостове, отхвърляйки опасенията, че подобни действия биха били военно престъпление.

„Всяко последващо изпълнение на заплахите за насочване към енергийната инфраструктура на Иран би означавало значителна ескалация, увеличавайки риска от ответни действия, които могат допълнително да нарушат енергийните съоръжения в Персийския залив“, каза Васу Менон, управляващ директор по инвестиционна стратегия в OCBC в Сингапур.

Рискове от стагфлация

Конфликтът породи опасения от стагфлация, висока инфлация при слаб или бавен растеж, като преобърна очакванията за глобалните лихвени проценти, като трейдърите вече не залагат на понижения на лихвите от Федералния резерв тази година.

Данни от понеделник показаха, че растежът в сектора на услугите в САЩ се е забавил през март, докато цените, плащани от бизнеса за входящи ресурси, са се увеличили най-много за повече от 13 години – ранен знак, че продължителната война с Иран засилва инфлационния натиск.

Данните за инфлацията в САЩ се очакват в петък и вероятно ще подчертаят степента на ценовия натиск от нарастващите енергийни цени, но засега вниманието на инвеститорите остава насочено към крайния срок на Тръмп и дали ще бъде постигнато споразумение.

При валутите еврото остана стабилно на $1.1538. Индексът на долара, който измерва американската валута спрямо шест други, беше на ниво 100.03, близо до последните си върхове. Доларът се превърна в предпочитано убежище за инвеститорите по време на сътресенията.

Японската йена за последно се търгуваше на ниво 159.74 за един щатски долар, задържайки се близо до ключовото равнище от 160, което трейдърите следят, за да преценят дали Токио може да се намеси след силните последни изказвания на официални лица.

Цените на златото се понижиха с 0.17% до $4,640 за унция в ранната търговия.

Източник: Reuters    
Глобални акции Цени на петрола Война в Близкия изток Инфлация Инвеститори Ормузки проток Доналд Тръмп Стагфлация Щатски долар Пазарна волатилност
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

,

Маневри и съвети за реакция при аварийно спиране (ВИДЕО)

Технологии Преди 11 минути

Да знаеш какво и как да направиш в аварийна ситуация е ключово за това дали ще избегнете инцидент или не. При аварийното спиране най-важното е да не се паникьосате и фокусирате само върху препятствието

<p>Преди ареста: Племенницата на ген. Касем Солеймани е водила луксозен живот в САЩ</p>

Пътувания с частни самолети и яхти: Племенницата на ген. Касем Солеймани е водила луксозен живот в САЩ преди да я арестуват

Свят Преди 15 минути

​Майка ѝ също е задържана заради предполагаеми връзки с иранския режим, съобщават американските власти

Украйна осъди на 15 години затвор руски агент, подготвял взрив на влак

Свят Преди 44 минути

Служителите на ССУ са разкрили действията му, обезвредили са предварително устройствата и са задържали мъжа в дома му в Киев

"Дарвинистка битка" за оръжейната индустрия на Запада

"Дарвинистка битка" за оръжейната индустрия на Запада

Свят Преди 45 минути

Новите отбранителни стартъпи оспорват господството на гигантите в сектора, докато военните разходи в Европа и САЩ растат

Тръмп: Ще стана президент на Венецуела, само трябва да науча испански

Тръмп: Ще стана президент на Венецуела, само трябва да науча испански

Свят Преди 52 минути

Доналд Тръмп се пошегува, че има рекорден рейтинг в Латинска Америка и обмисля да се кандидатира за лидер на Венецуела след края на мандата си в САЩ. Президентът се похвали с езикови заложби, въпреки че наскоро отказа да учи „проклет испански“ пред лидери

,

<p>Акция в Разградско: Намериха списъци с имена и парични суми</p>

Акция в Разградско: Намериха списъци с имена и парични суми, свързани със съмнения за изборна търговия

България Преди 1 час

На контролно-пропускателните пунктове, съвместно с екипи на жандармерията, са проверени 242 превозни средства и 312 души

Пентагонът търси начин Тръмп да удря Иран "законно"

Пентагонът търси начин Тръмп да удря Иран "законно"

Свят Преди 1 час

Нови цели с двойна употреба може да позволят атаки без обвинения във военни престъпления

„Самолетът на Страшния съд“ излетя малко преди крайния срок за Иран

„Самолетът на Страшния съд“ излетя малко преди крайния срок за Иран

Свят Преди 1 час

Boeing E-4B Nightwatch, който е проектиран да защитава служители, отговарящи за националната сигурност, и да поддържа функционирането на правителството по време на ядрена война, беше засечен над военновъздушната база Офът, където се намира щабът на Стратегическото командване на САЩ

БАБХ иззе половин тон млечни продукти в Хасковско

България Преди 1 час

Установено е, че те са транспортирани при температура, по-висока от изискваната

Простреляха рапъра Офсет, бившият съпруг на Карди Би е ранен във Флорида

Простреляха рапъра Офсет, бившият съпруг на Карди Би е ранен във Флорида

Свят Преди 1 час

Бившият член на „Мигос“ и бивш съпруг на Карди Би е в стабилно състояние след стрелба пред хотел в Холивуд, Флорида. Полицията вече е задържала двама души, докато музикалният свят си припомня трагичната съдба на колегата му Тейк Оф от преди години

Дизелът в Германия удари 2,40 евро: Българин разказва за живота при новите цени

Дизелът в Германия удари 2,40 евро: Българин разказва за живота при новите цени

Свят Преди 1 час

По думите му към момента не се обсъждат широко мерки като намаляване на акцизи, данъци или въвеждане на таван на цените.

ЕС предупреждава Тръмп: Удари по енергийна инфраструктура в Иран биха били "незаконни"

ЕС предупреждава Тръмп: Удари по енергийна инфраструктура в Иран биха били "незаконни"

Свят Преди 1 час

Брюксел настоява за дипломация, след като Вашингтон заплаши с атаки, ако Техеран не отвори Ормузкия проток

„Евтин театър“ или реална диверсия? Орбан изпрати армията да пази газопровод

Свят Преди 1 час

Орбан пътува до южната граница на Унгария със Сърбия в понеделник, ден след като Сърбия заяви, че е открила „взривни устройства с разрушителна мощ“ близо до тръбопровод, който пренася руски природен газ към Унгария и отвъд

Жена осъди полицията за неправомерна глоба и отнета книжка

Жена осъди полицията за неправомерна глоба и отнета книжка

България Преди 1 час

Тя не е била уведомена, че колата ѝ е била дерегистрирана заради липса на застраховка „Гражданска отговорност”

<p>Бивш командос задържан в Сидни по обвинения за убийства</p>

Австралия арестува бивш войник за предполагаеми военни престъпления

Свят Преди 1 час

Обвиненията са свързани с операции в Афганистан

