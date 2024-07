Германия изрази възмущение от предполагаемия заговор на Русия за убийството на шефа на "Райнметал"

П олитици в Германия изразиха възмущение след репортажа на телевизия Си Ен Ен, в който бе съобщено за предполагаем заговор на Русия за убийството на ръководителя на германската оръжейна компания "Райнметал", заемаща ключово място в предоставянето на военна помощ на Украйна, предаде ДПА.

Според вчерашното предаване на Си Ен Ен американското разузнаване е разкрило планове на руското правителство да убие по-рано тази година Армин Папергер, главен изпълнителен директор на "Райнметал".

Си Ен Ен, която се позовава на "петима американски и западни служители, запознати със случая", съобщи, че властите в Германия са били уведомени за заговора и в резултат на това са увеличили тогава мерките за сигурност за Папергер.

Осуетили руски заговор за убийство на германски производител на оръжие

Според американската телевизия официален представител на германското правителство е потвърдил, че Берлин е получил предупреждението.

Председателят на комисията по отбрана в германския Бундестаг Маркус Фабер веднага реагира на предполагаемия заговор. "Това още веднъж показва, че Русия пренася своята война и терор също и в Европа", посочи Фабер пред германския таблоид в. "Билд".

