Блинкън подкрепи спешната продажбата на снаряди на Израел без одобрението на Конгреса

А мериканският държавен секретар Антъни Блинкън подкрепи днес спешната продажба на около 14 хиляди танкови снаряда на Израел без одобрението на Конгреса на САЩ, предаде Асошиейтед прес. Агенцията допълни, че топдипломатът на Белия дом е призовал конгресмените за бързо одобрение на над стоте милиарда долара, предназначени както за помощ за Израел и Украйна, така и за проекти по националната сигурност.

Вчера Пентагонът съобщи, че правителството на американския президент Джо Байдън е използвало свои извънредни правомощия, за да разреши продажбата на около 14 хиляди танкови снаряда на Израел без одобрението на Конгреса.

