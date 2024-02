Байдън заплаши републиканците с вето на законопроект, предвиждащ помощ за Израел, но не и за Украйна

А дминистрацията на президента на САЩ Джо Байдън предупреди, че той ще наложи вето на законопроект, подкрепен от републиканците от Камарата на представителите, който ще предостави помощ само на Израел. Байдън настоява тази помощ да бъде вписана в по-широкообхватна законодателна мярка, включваща и предоставяне на помощ едновременно на Украйна и Израел и нови средства за граничната охрана, предаде Ройтерс, като се позова на Белия дом.

"Администрацията насърчава силно двете камари на Конгреса да отхвърлят тази политическа маневра и вместо това бързо да изпратят двупартийния законодателен акт на бюрото на президента за подпис", се казва в изявление на Бюрото за управление и бюджет към Белия дом.

САЩ: Ситуацията в Близкия изток сега е по-опасна, отколкото през 1973 г.

Представители на администрацията на Байдън от месеци работят с демократи и републиканци в Сената по законопроекта, представен в неделя, който съчетава реформа на имиграционната политика на САЩ с ново финансиране за охраната на границите в допълнение с изпращане на милиарди долари спешна помощ за Украйна, Израел и за партньори от Индо-тихоокеанския регион. Сумата, предвидена в законопроекта, е от 118 милиарда долара. Част от нея ще бъде за хуманитарна помощ на цивилни, засегнати от глобални конфликти.

