"Омразата към журналистите прерасна в насилие", предупреждава неправителствената организация "Репортери без граници" в годишния си доклад за свободата на медиите в света, предаде Франс прес.

Броят на страните, които могат да се оценят като "надеждни", т.е. тези, в които журналистите могат да работят в напълно безопасни условия, продължава да намалява, като същевременно авторитарните режими продължават да засилват влиянието си върху средствата за масова информация, се казва в доклада, публикуван днес в Париж.

Само в 24% от проучените 180 държави и територии ситуацията със свободата на печата е "добра" или "по-скоро добра" в сравнение с 26% през 2018 година.

"В много страни враждебното отношение и омразата към журналистите, изразявана от политическите лидери, прерасна в по-сериозни и по-чести действия" на насилие, подчертава "Репортери без граници".

Неправителствената организация констатира "нарастване на заплахите", довело на някои места до засилване на страха сред журналистите. Тормозът, смъртните заплахи и произволните задържания все по-често са част от "рисковете на занаята", се казва в доклада.

България в доклада

България остава на 111-о място по свобода на медиите.

Както през 2018 г. България заема 111-о място, между Етиопия, която имат същия индекс като нашата страна (35.11) и Мали, която е на 112-о място. Класирани са общо 180 държави. На първите 3 места са три скандинавски страни – Норвегия, Финландия и Швеция. Последното място е за Туркменистан.

В краткото описание на положението в България се казва: “Зачестили физически атаки. Сговарянето между медии, властите и олигарси остава непроменено, докато физическите нападения срещу журналисти се увеличават”.

В доклада се отбелязва убийството на журналистката Виктория Маринова от Русе наред с убийствата на още двама журналисти, които разтърсиха ЕС: “Убийствата на трима журналисти в Малта, Словакия и България за период от няколко месеца накараха света да осъзнае, че Европа вече не е обетована земя за журналисти”.

В частта за България се посочва още, че във връзка с българското председателство на ЕС е имало надежди за подобряване на положението със свободата на печата, но се е случило обратното.

През последните месеци натискът върху разследващите журналисти се увеличи дотам, че стана опасно да си журналист, се казва в доклада на "Репортери без граници".

Вечният "конкурент“ на България във всички подобни класации, с които ни сравняват, Румъния също регистрира отстъпление от свободата на словото. Страната губи три позиции и се нарежда на 47 място, което е далеч преди България.

"Страните лаборатории" за контрола над информацията стават все по-многобройни",

предупреждава Кристоф Делоар, генерален секретар на неправителствената организация. "Необходими са спешни действия. Имаме нужда от рязък старт на демократични модели. В противен случай тези контрамодели ще просперират и ще се множат".

В други страни медийният плурализъм устоява все по-трудно пред логиката на търговската концентрация и икономическите интереси.

Такъв е случаят в Япония, намираща се на 67-о място, и в Австралия, която е на 21-о място, но е спаднала с две позиции.

Докладът за тази година е притеснителен, но някои страни продължават да показват пътя -

Норвегия и Финландия, които остават начело на класацията, както и Коста Рика - на 10-о място, заемаща изключителна позиция в Северна и Южна Америка. На тези места журналистите могат да работят спокойно.

В други страни има промяна към по-добро.

В Малайзия (123-а позиция, подобрение с 22 места), Малдивите (98-а позиция, подобрение с 22 места), Етиопия (110-о място, подобрение с 40 места) и в Гамбия (достигнала 92-о място след подобрение с 30 позиции) идването на нови правителства на власт беше свеж полъх за медиите, показва докладът.

Reporters Without #Borders: At least 65 #media #workers #killed in 2017 https://t.co/sqjkedYek7 via @YouTube