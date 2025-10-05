Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Е лисейският доврец обяви тази вечер състава на новото правителство на Франция с министър-председател Себастиан Льокорню, предаде телевизия Бе Еф Ем.

Първото заседание на новия френски кабинет ще бъде утре.

French Prime Minister Sébastien Lecornu unveiled key members of his new government today, ending weeks of uncertainty following his appointment last month. https://t.co/4zwvjSDyfp — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 5, 2025

Ето списък с най-важните министерски постове, обявени тази вечер.

Ролан Лескюр - министър на икономиката и финансите

Жан-Ноел Баро - министър на външните работи

Брюно Льо Мер - министър на отбраната

Брюно Рьотайо - министър на вътрешните работи

Жералд Дарманен - министър на правосъдието

Новото правителство на Франция ще бъде съставено от 18 министри и е третият кабинет за последната година.

Брюно Льо Мер, бивш министър на икономиката на Еманюел Макрон (2017-2024 г.), се завръща като министър на въоръжените сили. Няколко ключови министри запазиха постовете си, включително Жан-Ноел Баро в Министерството на външните работи, Брюно Рьотайо в Министерството на вътрешните работи и Жералд Дарманен в Министерството на правосъдието.

Ролан Лескюр, близък съюзник на френския президент, ще бъде министър на финансите. Лескюр, който е с леви политически възгледи, и Льокорню ще бъдат изправени пред предизвикателството да постигнат компромис в парламента за бюджета за следващата година. Преговорите по бюджета се усложняват, като се налага внимателно договаряне на компромиси между три идеологически противоположни блока в парламента, където няма ясно мнозинство, отбеляза Ройтерс.

Двамата предшественици на Льокорню бяха отстранени заради опитите си да ограничат бюджетния дефицит на Франция - най-големия в еврозоната - в момент, когато рейтинговите агенции и инвеститорите следят ситуацията отблизо.

В опит да спечели социалистите, Льокорню предложи данък върху богатството, за какъвто дълго настояваше левицата. Изключение ще се направи за активите на собствениците на фирми, за бъдат защитени компаниите и работните места.

Той също така изключи възможността да използва специални конституционни правомощия, за да прокара бюджета в парламента без гласуване.