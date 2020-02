Това беше най-горещият януари в историята

Я нуари 2020 г. е бил най-топлият "януари" откакто се води статистика, съобщава Mashable. Според данни на Copernicus ECMWF вече 421 месеца поред климатът на Земята е по-топъл от средните стойности.

Само в Европа, януари 2020 г., е бил с 3,1 градуса по Целзий по-топъл отколкото е средната стойност за периода 1981 г. - 2010 г. Той е и най-топлият януари в глобален аспект, "макар и минимално по-топъл" отколкото е януари 2016 г.

