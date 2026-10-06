Рекордна атака с 650 дрона над Московския регион, има загинал и ранени

Е дин човек е бил убит, а шестима са били ранени, при украинската атака с дронове в Московска област тази нощ, съобщи губернаторът на руския регион Андрей Воробьов, цитиран от ТАСС.

Загиналият е 20-годишен мъж. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили.

Над Московска област са били унищожени 185 дрона, уточни Воробьов в своя канал в мобилното приложение Макс.

A 650-drone attack on Moscow and the surrounding region kills one person and injures six, in Russia’s second-largest such attack in two years, according to officials https://t.co/EtpAkJVGd0 — TRT World (@trtworld) October 6, 2026

Общо 650 безпилотни летателни апарати са били използвани тази нощ от Украйна за атака срещу Московския регион, обяви по-рано кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран също от ТАСС.

Голяма част от тези дронове са били свалени или сигналът им е бил заглушен от силите на руската противовъздушна отбрана (ПВО) на далечните отбранителни линии. На подстъпите към Москва са били унищожени 105 апарата, написа Собянин в своя канал в Макс.

"В периода от 20:30 ч. (и българско време) на 5 октомври до 5:00 ч. сутринта на 6 октомври към Московския регион са летели 650 дрона. Голяма част от тях бяха унищожени от силите на ПВО на далечните отбранителни линии. 105 дрона са унищожени на подстъпите към Москва", написа Собянин.

Това е една от най-големите атаки с дронове срещу руската столица през последните две години, отбелязва ТАСС.