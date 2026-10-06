Свят

Рекордна атака с 650 дрона над Московския регион, двама загинали и девет ранени

Руската противовъздушна отбрана е сваляла безпилотни апарати в продължение на часове по време на една от най-масираните атаки срещу региона

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 3 часа / 6 октомври 2026, 09:20
Рекордна атака с 650 дрона над Московския регион, двама загинали и девет ранени
Източник: БТА

Д вама души са били убити, а девет - ранени, при украинската атака с дронове в Московска област тази нощ, съобщи губернаторът на руския регион Андрей Воробьов, цитиран от ТАСС.

Предишните данни на Воробьов бяха за един загинал и шестима пострадали.

Убитите са двама мъже, съответно на 20 и на 71 години. Нанесени са щети на 47 къщи, на други сгради и на три автомобила, написа впоследствие Воробьов в своя канал в мобилното приложение Макс.

Той допълни, че над Московска област са били унищожени 185 дрона.

Общо 650 безпилотни летателни апарати са били използвани тази нощ от Украйна за атака срещу Московския регион, обяви по-рано кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран също от ТАСС.

Голяма част от тези дронове са били свалени или сигналът им е бил заглушен от силите на руската противовъздушна отбрана (ПВО) на далечните отбранителни линии. На подстъпите към Москва са били унищожени 105 апарата, написа Собянин в своя канал в Макс.

"В периода от 20:30 ч. (и българско време) на 5 октомври до 5:00 ч. сутринта на 6 октомври към Московския регион са летели 650 дрона. Голяма част от тях бяха унищожени от силите на ПВО на далечните отбранителни линии. 105 дрона са унищожени на подстъпите към Москва", написа Собянин.

Това е една от най-големите атаки с дронове срещу руската столица през последните две години, отбелязва ТАСС.

Редактор: Стела Христова
Източник: Алексей Маргоевски, Николай Станоев/БТА    
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