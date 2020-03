Река Сена в Париж преля

К райбрежни паркове във френската столица Париж се наложи да бъдат затворени днес, след като река Сена излезе от бреговете си след неколкодневни валежи, съобщиха столичните власти, цитирани от Ройтерс.

На измервателния пункт Аустерлиц водите на Сена достигнаха до 4,2 м, тоест с повече от 2 м над нормалното си равнище, и бяха залети някои нискоразположени кейове и крайбрежни пешеходни зони.

"Бато муш", най-големият от няколкото оператори на круизи по Сена, съобщи, че от вчера корабчетата му не се движат и така ще бъде и утре. Причината е, че наводненият кей при моста Алма на практика не позволява на туристите да се качват на корабчетата.

При каменния зуав - статуята на войник, използвана от парижани като показател за покачването на Сена - водата стигаше малко под коленете на войника, тоест малко под отметката от 4,30 м, което значи, че реката е неподходяща за корабоплаване.

При наводненията през 2018 г. нивото на Сена се покачи до цели 5,84 м (до около колана на зуава), което предизвика сериозен транспортен хаос. Реката тогава заля железопътна линия, свързваща западните и южните предградия на Париж.

