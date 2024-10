П овечето руснаци, които казват, че подкрепят президента Владимир Путин, всъщност не одобряват действията му във външната политика, показва публикувано проучване на общественото мнение.

Проучването, проведено от независимата социологическа агенция Chronicles е установило, че по-малко от една шеста от анкетираните подкрепят външната политика на руския президент, най-значимата от които е това, което Кремъл нарича „специална военна операция“ (СВО) в Украйна, и антизападната му реторика.

Установяването на истинското обществено мнение за Путин и войната в Украйна чрез държавно проучване на общественото мнение носи здравословно предупреждение предвид репресиите на Кремъл срещу инакомислещите.

Но „Хроники“, група, основана от Алексей Миняйло, руски опозиционен политик, и екип от социолози проведоха през последните две години проучвания, които според тях дават по-вярна представа за общественото мнение, като задават на респондентите серия от въпроси.

В последното проучване, проведено сред 800 души между 10 и 17 септември, с допустима грешка от 3,45%, е използвана същата формулировка като в анкетата на независимия център „Левада“ за това дали одобряват действията на руското ръководство.

Putin Lacks Support As Only 14 Percent of Russians Back His Foreign Policyhttps://t.co/Km22QakkJ1