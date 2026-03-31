Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

С поред разпространената информация, Тайгър Уудс е носил две хапчета хидрокодон в джоба си, когато в петък беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние (под въздействието на упойващи вещества) във Флорида.

Изданието TMZ съобщава, че клетвената декларация за ареста разкрива и друга подробност. 50-годишната голф икона е твърдял, че мобилният му телефон и радиото са го разсеяли непосредствено преди инцидента, при който джипът му се преобърна.

Когато служителите на реда са обискирали Уудс, те са открили две бели хапчета в левия джоб на панталона му. Те са били с маркировка „M367“, което съответства на хидрокодон – силен опиоид, използван за третиране на силна или хронична болка.

Твърди се също, че Уудс, който трябва да се яви в съда през април, се е „потил обилно“ след инцидента. Един от полицаите е отбелязал, че движенията на спортиста са били „летаргични и бавни“. Според доклада той също така се е борил със силно хълцане.

Очите на 15-кратния победител в големи турнири са били „кървясали и стъклени“, а зениците му – „изключително разширени“. На въпроса дали в момента приема някакви лекарства с рецепта, Уудс отговорил: „Взимам няколко“.

Тези разкрития идват, след като Daily Mail първи съобщи, че отказът на Уудс да даде урина на мястото на инцидента се дължи на факта, че е приел големи дози предписани опиоиди заради многобройните си контузии. Източник на медията потвърди, че голф иконата, който се завърна в игра едва миналата седмица на финалите на TGL след месеци на рехабилитация, не посяга към „незаконни наркотици“. „Познавам човека, той просто не прави такива неща“, разкрива източникът. „Той е на тонове болкоуспокояващи от години“.

Легендата на голфа беше арестуван, след като се е опитал да изпревари камион с ремарке с висока скорост, след което се е закачил в него и е преобърнал своя SUV настрани.

Уудс, който през годините е участвал и в други катастрофи, сега е обвинен в шофиране в нетрезво състояние, причиняване на материални щети и отказ да се подложи на законоустановен тест.

Той е пътувал с „висока скорост“ по жилищна улица и след катастрофата е показал „признаци на неадекватност“, заяви шерифът на окръг Мартин Джон Буденсик. Той добави, че според разследващите спортистът е приел някакъв вид лекарство или наркотично вещество.

Шерифът описа Уудс като летаргичен и уточни, че той се е съгласил на тест с дрегер, който не е отчел наличие на алкохол. Голфърът обаче е отказал теста за урина, което е довело и до ареста му. Катастрофата е станала малко преди 14:00 часа, недалеч от имението на Уудс на остров Юпитер.

Буденсик обясни, че Уудс се е опитал да изпревари камион за почистване с водоструйка, докато е карал по двулентов път с ограничение на скоростта от 30 мили в час (около 50 км/ч). Властите обаче все още не могат да определят с каква точно скорост се е движил той.

Автомобилът на звездата (Land Rover) е завил рязко, за да избегне сблъсък по време на изпреварването, но е закачил задната част на ремаркето на камиона, допълни Буденсик. След удара джипът на Уудс се е преобърнал на страната на шофьора, а той е успял да изпълзи навън.

Шерифът отбеляза, че Уудс е бил „склонен да сътрудничи, но без да се опитва да се самоинкриминира“. Той добави, че спортистът е имал пълното право да откаже теста за урина и че заради това властите „никога няма да разберат с категоричност под въздействието на какво точно е бил“.

Това е четвъртият път, в който Тайгър Уудс участва в автомобилна катастрофа. Последният инцидент беше през февруари 2021 г., когато неговият SUV излетя от крайбрежен път в Лос Анджелис с висока скорост. Тогава той получи тежки фрактури на краката и глезените.

По-късно Уудс сподели, че лекарите дори са обмисляли ампутация. По време на бляскавата си кариера той претърпя и множество операции на лявото коляно и гърба.

Това е и вторият случай, в който голфърът бива арестуван за шофиране в нетрезво състояние, което не е следствие от употреба на алкохол.

Източник: БТА/АР

През 2017 г., когато полицията го откри заспал зад волана на колата си с все още работещ двигател и щети по шофьорската страна, той обясни, че е взел лоша комбинация от предписани болкоуспокояващи. Тогава Уудс се призна за виновен в безразсъдно шофиране.

Президентът Доналд Тръмп, чиято бивша снаха Ванеса излизаше с Уудс, беше попитан за инцидента с голфъра веднага след като кацна в Маями в петък следобед за участие в инвестиционна среща на върха.

„Чувствам се толкова зле. Той има някои трудности“, заяви Тръмп. „Той е мой много близък приятел. Невероятен човек. Удивителен мъж. Но в момента преминава през трудности“.