Свят

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Тайгър Уудс беше арестуван във Флорида след зрелищна катастрофа с висока скорост. В джоба му са открити силни опиоиди, а полицията съобщава за неадекватно състояние на голф легендата, въпреки че дрегерът за алкохол не е отчел нищо

31 март 2026, 17:15
Източник: Getty Images

С поред разпространената информация, Тайгър Уудс е носил две хапчета хидрокодон в джоба си, когато в петък беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние (под въздействието на упойващи вещества) във Флорида.

Изданието TMZ съобщава, че клетвената декларация за ареста разкрива и друга подробност. 50-годишната голф икона е твърдял, че мобилният му телефон и радиото са го разсеяли непосредствено преди инцидента, при който джипът му се преобърна.

Когато служителите на реда са обискирали Уудс, те са открили две бели хапчета в левия джоб на панталона му. Те са били с маркировка „M367“, което съответства на хидрокодон – силен опиоид, използван за третиране на силна или хронична болка.

Твърди се също, че Уудс, който трябва да се яви в съда през април, се е „потил обилно“ след инцидента. Един от полицаите е отбелязал, че движенията на спортиста са били „летаргични и бавни“. Според доклада той също така се е борил със силно хълцане.

Очите на 15-кратния победител в големи турнири са били „кървясали и стъклени“, а зениците му – „изключително разширени“. На въпроса дали в момента приема някакви лекарства с рецепта, Уудс отговорил: „Взимам няколко“.

Тези разкрития идват, след като Daily Mail първи съобщи, че отказът на Уудс да даде урина на мястото на инцидента се дължи на факта, че е приел големи дози предписани опиоиди заради многобройните си контузии. Източник на медията потвърди, че голф иконата, който се завърна в игра едва миналата седмица на финалите на TGL след месеци на рехабилитация, не посяга към „незаконни наркотици“. „Познавам човека, той просто не прави такива неща“, разкрива източникът. „Той е на тонове болкоуспокояващи от години“.

Легендата на голфа беше арестуван, след като се е опитал да изпревари камион с ремарке с висока скорост, след което се е закачил в него и е преобърнал своя SUV настрани.

Уудс, който през годините е участвал и в други катастрофи, сега е обвинен в шофиране в нетрезво състояние, причиняване на материални щети и отказ да се подложи на законоустановен тест.

Той е пътувал с „висока скорост“ по жилищна улица и след катастрофата е показал „признаци на неадекватност“, заяви шерифът на окръг Мартин Джон Буденсик. Той добави, че според разследващите спортистът е приел някакъв вид лекарство или наркотично вещество.

Шерифът описа Уудс като летаргичен и уточни, че той се е съгласил на тест с дрегер, който не е отчел наличие на алкохол. Голфърът обаче е отказал теста за урина, което е довело и до ареста му. Катастрофата е станала малко преди 14:00 часа, недалеч от имението на Уудс на остров Юпитер.

Буденсик обясни, че Уудс се е опитал да изпревари камион за почистване с водоструйка, докато е карал по двулентов път с ограничение на скоростта от 30 мили в час (около 50 км/ч). Властите обаче все още не могат да определят с каква точно скорост се е движил той.

Автомобилът на звездата (Land Rover) е завил рязко, за да избегне сблъсък по време на изпреварването, но е закачил задната част на ремаркето на камиона, допълни Буденсик. След удара джипът на Уудс се е преобърнал на страната на шофьора, а той е успял да изпълзи навън.

Шерифът отбеляза, че Уудс е бил „склонен да сътрудничи, но без да се опитва да се самоинкриминира“. Той добави, че спортистът е имал пълното право да откаже теста за урина и че заради това властите „никога няма да разберат с категоричност под въздействието на какво точно е бил“.

Това е четвъртият път, в който Тайгър Уудс участва в автомобилна катастрофа. Последният инцидент беше през февруари 2021 г., когато неговият SUV излетя от крайбрежен път в Лос Анджелис с висока скорост. Тогава той получи тежки фрактури на краката и глезените.

По-късно Уудс сподели, че лекарите дори са обмисляли ампутация. По време на бляскавата си кариера той претърпя и множество операции на лявото коляно и гърба.

Това е и вторият случай, в който голфърът бива арестуван за шофиране в нетрезво състояние, което не е следствие от употреба на алкохол.

Източник: БТА/АР

През 2017 г., когато полицията го откри заспал зад волана на колата си с все още работещ двигател и щети по шофьорската страна, той обясни, че е взел лоша комбинация от предписани болкоуспокояващи. Тогава Уудс се призна за виновен в безразсъдно шофиране.

Президентът Доналд Тръмп, чиято бивша снаха Ванеса излизаше с Уудс, беше попитан за инцидента с голфъра веднага след като кацна в Маями в петък следобед за участие в инвестиционна среща на върха.

„Чувствам се толкова зле. Той има някои трудности“, заяви Тръмп. „Той е мой много близък приятел. Невероятен човек. Удивителен мъж. Но в момента преминава през трудности“.

Тайгър Уудс арест за DUI хидрокодон опиоиди пътен инцидент голф легенда
Последвайте ни

По темата

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

НОИ предупреждава: Подайте декларация

НОИ предупреждава: Подайте декларация "Живот" или пенсията ви спира

pariteni.bg
4 породи котки с лоша репутация

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 11 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 11 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 10 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

България Преди 23 минути

В новия епизод на "Телеграфно подкастът" международният редактор Иван Петрински коментира подробности за мащабния гръцки отбранителен проект „Щитът на Ахил“, който ще пази и половин България

<p>Цъфтящите вишни в Япония - магията, наречена сакура</p>

Кога ще разцъфнат японските вишни? Изкуственият интелект може да помогне за отговора

Свят Преди 23 минути

Експерти използват ИИ, за да анализират данни и хиляди снимки, събирани от граждани, с цел да прогнозират разцъфтяването на прочутите вишневи дървета, които са туристическа атракция

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

Свят Преди 1 час

Решението е на Службата за контрол на чуждестранните активи

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Свят Преди 1 час

Цените на бензина растат, разходите за живот също. Поскъпването в САЩ поражда голямо недоволство, включително сред избирателите на президента Тръмп

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

​Сините и Червените мерят сили в сблъсък на мисълта

Илияна Йотова

Илияна Йотова: Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели

България Преди 2 часа

Президентът на България Илияна Йотова изказа съболезнованията си на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов

Доналд Тръмп с крал Чарлз III и принцеса Катрин на кралския банкет

„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

Свят Преди 2 часа

Решението за провеждане на държавно посещение се взема от правителството, като кралят пътува от името на външното министерство

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

Свят Преди 2 часа

Хегсет посочи, че в Иран „е настъпила смяна на режима“

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Свят Преди 2 часа

Частни доставки срещат пречки, след като Хавана блокира гориво за американското посолство

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

България Преди 2 часа

С изменения в Закона за съдебната власт се предвижда контролът да се осъществява от съдия

Снимката е илюстративна

Златна броня вместо рокля: Булка от Дубай взриви мрежата с невиждан лукс

Любопитно Преди 3 часа

Булка или митично същество в златна броня? Видео с индонезийска влогърка взриви мрежата и раздели потребителите: неземен лукс или умел кич? Докато милиони гадаят дали златото е истинско, „златната вълна“ от Дубай продължава да трупа рекордни гледания

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Свят Преди 3 часа

Жена с белезници избяга през прозореца на патрулка в Мичиган, докато полицаите претърсват друга кола наблизо. В момента бегълката се издирва и за последвал опит за взлом в чужд дом

Вълк нахапа жена в търговски район на Хамбург

Вълк нахапа жена в търговски район на Хамбург

Свят Преди 3 часа

Според експерти животното е младо и случайно се е озовало в града

Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите

Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите

Любопитно Преди 3 часа

Оригинална част от стълбището на Айфеловата кула от 1889 г. отива на търг в Париж на 21 май. Секцията от ковано желязо с височина 2,60 метра е част от историческото вито стълбище, а очакваната цена за ценния фрагмент надхвърля 50 000 евро

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

Свят Преди 3 часа

Комисията приканва европейските страни да се подготвят своевременно заради нестабилността на пазара и затварянето на Ормузкия проток

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

Любопитно Преди 3 часа

Жените често не забелязват тези предупредителни знаци в началото на една връзка и по-късно дълбоко съжаляват за това

Всичко от днес

От мрежата

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Сбогом, капитане! Близки и звезди се прощават с Борислав Михайлов

Edna.bg

Наследницата на Биляна Йотовска дефилира на Седмицата на модата в София

Edna.bg

efbet лансира на пазара обновен сайт с повече възможности, съдържание и функционални промени за по-интересно и вълнуващо преживяване

Gong.bg

Лора Христова призна кое е най-лудото нещо, което е правила

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

Изборът на България: Дебатът по NOVA: След изборите - накъде

Nova.bg