Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Голф легендата преобърна джипа си при опасна маневра, но по-късно бе освободен от ареста, въпреки обвиненията в шофиране в нетрезво състояние и материални щети

28 март 2026, 17:13
Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)
Източник: БТА/АР

Т айгър Уудс беше освободен от затвора във Флорида в петък вечерта, няколко часа след като бе арестуван по обвинения в шофиране в нетрезво състояние. Голф легендата напусна сградата през заден изход в неуспешен опит да избегне медийното внимание.

Тайгър Уудс в катастрофа с преобръщане във Флорида

50-годишният спортист бе забелязан отпуснат на предната седалка на черен „Кадилак“, който го изведе от ареста на окръг Мартин. Това се случи около осем часа след задържането му вследствие на катастрофа с преобръщане в родния му град Джупитър Айлънд.

От полицията съобщиха, че Уудс е бил под въздействието на „някакъв вид лекарство или наркотик“, когато е преобърнал своя Land Rover, докато се е опитвал да изпревари камион с платформа около 14:00 часа местно време. Уудс, който има бурно минало с лекарства с рецепта и пътни инциденти, прекара зад решетките задължителния според законите на Флорида осемчасов период. Въпреки че бе пуснат през задна врата, далеч от чакащите фотографи, властите бяха категорични, че той не е получил специално отношение.

Към момента не е ясно дали Уудс е бил освободен под гаранция или директно след явяване пред съда. 

Последният пътен инцидент на Уудс се е разиграл на около 5 км от дома му на остров Юпитер. Шерифът на окръг Мартин, Джон Буденсик, заяви, че шофьор на камион, теглещ малко ремарке северно от Саут Бийч Роуд, е забелязал джипа на голф легендата да се приближава отзад с висока скорост. Ограничението в този тесен двулентов участък е 50 км/ч.

Източник: БТА/АР

Шофьорът на камиона се е опитал да спре, но Уудс го заобиколил и закачил задната част на ремаркето, което е довело до преобръщането на неговия SUV. Разследващите не знаят колко пъти се е превъртял автомобилът, но по думите на шерифа превозното средство се е плъзгало на „сериозно разстояние“, преди да спре.

Властите докладват, че спортистът е изглеждал „летаргичен“, след като е бил принуден да изпълзи от преобърнатия автомобил през пътническата врата. След проведени полеви тестове Уудс е бил отведен в ареста.

„Г-н Уудс определено показваше признаци на неадекватност“, заяви Буденсик по време на пресконференция. „Както в затвора на окръг Мартин, така и на самото място, нямахме подозрения, че в случая е замесен алкохол, и това се потвърди при проверката. Г-н Уудс направи тест с дрегер, който отчете три нули.“

Източник: БТА/АР

Уудс, който се размина без наранявания, е отказал да даде урина за анализ. Буденсик добави, че опозореният велик спортист е „съдействал на органите“, но не се е „опитал да се самоинкриминира“.

На Тайгър Уудс са повдигнати обвинения за шофиране под въздействието на упойващи вещества, причиняване на материални щети и отказ да се подложи на законоустановен тест. Това е второто му задържане за подобно нарушение. Припомняме, че през 2017 г. той бе арестуван, след като бе намерен в безсъзнание зад волана под влиянието на коктейл от болкоуспокояващи. Тогава той постигна споразумение с прокуратурата, признавайки се за виновен в безразсъдно шофиране, и получи една година пробация.

Източник: nypost.com    
