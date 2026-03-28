От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

Т айгър Уудс претърпя нова зрелищна катастрофа с преобръщане във Флорида. Легендарният голфър бе арестуван и обвинен в шофиране в нетрезво състояние, разкриха властите на пресконференция малко след инцидента.

„Уудс показваше ясни признаци на неадекватност и отказа да се подложи на тест за урина. Това доведе до обвинения в шофиране в нетрезво състояние, придружено с нанасяне на материални щети и отказ от законоустановена проверка“, обясни шерифът на окръг Мартин – Джон Буденсиек.

Източник: БТА/АР

За съжаление, това не е първият път, в който Уудс попада в полицейските хроники заради инцидент на пътя. Изданието „Page Six“ припомня всички предишни катастрофи на спортиста.

Ноември 2009 г.: Сблъсък в двора на съседите

Често определяна като най-скандалния му инцидент, тази катастрофа остави неговия Cadillac Escalade напълно смазан. Уудс се заби в дърво в имота на свой съсед пред дома си в Айлсуърт, Флорида, потвърди тогава „The Post“.

Голфърът е бил в безсъзнание след удара и е изваден от автомобила от бившата си съпруга Елин Нордегрен. Пристигналият екип на Спешна помощ открива Уудс да хърка, без обувки и чорапи. По-късно става ясно, че той е бил под въздействието на приспивателни, докато е бил зад волана.

Последвалото разследване изкара наяве поредица от изневери на Уудс по време на брака му с Нордегрен, което доведе до развода им през 2010 г. По-късно той направи публично извинение за предателството си и постъпи в клиника за лечение на сексуална зависимост.

Май 2017 г.: Арест за шофиране в нетрезво състояние

След първия инцидент Уудс положи огромни усилия, за да изчисти имиджа си и да възроди кариерата си. Целият прогрес обаче бе заличен през май 2017 г., когато той бе арестуван във Флорида.

Полицаите го откриват заспал зад волана на неговия Mercedes-Benz. Снимката от ареста му, на която 82-кратният победител от PGA изглежда напълно дезориентиран и с подпухнали очи, светкавично стана вайръл в социалните мрежи. Тестовете показаха наличието на коктейл от медикаменти в организма му – викодин, дилаудид, ксанакс, амбиен и THC (активната съставка на марихуаната). Полицията съобщи, че вероятно е претърпял и лек инцидент, преди да бъде намерен.

Малко след ареста Уудс обяви, че търси професионална помощ, за да се справи с приема на лекарства, които по думите му е пиел заради болки в гърба и безсъние. Той се призна за виновен в безразсъдно шофиране, за да избегне по-тежка присъда, и получи една година пробация и глоба от 250 долара.

Февруари 2021 г.: Почти фатална катастрофа в Лос Анджелис

През февруари 2021 г. Уудс едва оцеля след инцидент с висока скорост близо до Лос Анджелис. Голфърът е шофирал своя SUV Genesis GV80 с почти два пъти над ограничението от 72 км/ч, когато губи контрол и излиза от пътя. Автомобилът се удря в дърво и се преобръща няколко пъти.

Уудс е бил в съзнание, когато е изваден през предното стъкло на силно смазания луксозен джип. „Истински късмет е, че г-н Уудс излезе жив от това“, коментира тогава заместник-шерифът Карлос Гонзалес, пръв пристигнал на мястото. Инцидентът остави спортиста с множество фрактури на краката и счупен глезен, налагащи спешни операции.

Въздушните възглавници и здравината на купето са изиграли ключова роля за оцеляването му. Въпреки това Тайгър никога не се възстанови напълно физически, оставайки с трайни проблеми с мобилността и хронична болка в десния крак.

Март 2026 г.: Нова катастрофа във Флорида

При последния инцидент Уудс отново е участвал в преобръщане на автомобил във Флорида. Катастрофата е станала малко след 14:00 часа местно време в района на „Бийч Роуд“.

Според властите Уудс е управлявал тъмен Land Rover и се е опитал да изпревари камион за почистване. Твърди се, че е закачил задната част на ремаркето на камиона, което е довело до преобръщането на неговия автомобил.

Тайгър Уудс беше освободен от затвора във Флорида няколко часа след като бе арестуван по обвинения в шофиране в нетрезво състояние. Голф легендата напусна сградата през заден изход в неуспешен опит да избегне медийното внимание.