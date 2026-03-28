Свят

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

Припомняме ви всички предишни катастрофи на спортиста

28 март 2026, 21:05
Източник: Getty Images

Т айгър Уудс претърпя нова зрелищна катастрофа с преобръщане във Флорида. Легендарният голфър бе арестуван и обвинен в шофиране в нетрезво състояние, разкриха властите на пресконференция малко след инцидента.

„Уудс показваше ясни признаци на неадекватност и отказа да се подложи на тест за урина. Това доведе до обвинения в шофиране в нетрезво състояние, придружено с нанасяне на материални щети и отказ от законоустановена проверка“, обясни шерифът на окръг Мартин – Джон Буденсиек.

Източник: БТА/АР

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

За съжаление, това не е първият път, в който Уудс попада в полицейските хроники заради инцидент на пътя. Изданието „Page Six“ припомня всички предишни катастрофи на спортиста.

  • Ноември 2009 г.: Сблъсък в двора на съседите

Често определяна като най-скандалния му инцидент, тази катастрофа остави неговия Cadillac Escalade напълно смазан. Уудс се заби в дърво в имота на свой съсед пред дома си в Айлсуърт, Флорида, потвърди тогава „The Post“.

Голфърът е бил в безсъзнание след удара и е изваден от автомобила от бившата си съпруга Елин Нордегрен. Пристигналият екип на Спешна помощ открива Уудс да хърка, без обувки и чорапи. По-късно става ясно, че той е бил под въздействието на приспивателни, докато е бил зад волана.

Тайгър Уудс в катастрофа с преобръщане във Флорида

Последвалото разследване изкара наяве поредица от изневери на Уудс по време на брака му с Нордегрен, което доведе до развода им през 2010 г. По-късно той направи публично извинение за предателството си и постъпи в клиника за лечение на сексуална зависимост.

  • Май 2017 г.: Арест за шофиране в нетрезво състояние

След първия инцидент Уудс положи огромни усилия, за да изчисти имиджа си и да възроди кариерата си. Целият прогрес обаче бе заличен през май 2017 г., когато той бе арестуван във Флорида.

Полицаите го откриват заспал зад волана на неговия Mercedes-Benz. Снимката от ареста му, на която 82-кратният победител от PGA изглежда напълно дезориентиран и с подпухнали очи, светкавично стана вайръл в социалните мрежи. Тестовете показаха наличието на коктейл от медикаменти в организма му – викодин, дилаудид, ксанакс, амбиен и THC (активната съставка на марихуаната). Полицията съобщи, че вероятно е претърпял и лек инцидент, преди да бъде намерен.

Малко след ареста Уудс обяви, че търси професионална помощ, за да се справи с приема на лекарства, които по думите му е пиел заради болки в гърба и безсъние. Той се призна за виновен в безразсъдно шофиране, за да избегне по-тежка присъда, и получи една година пробация и глоба от 250 долара.

  • Февруари 2021 г.: Почти фатална катастрофа в Лос Анджелис

През февруари 2021 г. Уудс едва оцеля след инцидент с висока скорост близо до Лос Анджелис. Голфърът е шофирал своя SUV Genesis GV80 с почти два пъти над ограничението от 72 км/ч, когато губи контрол и излиза от пътя. Автомобилът се удря в дърво и се преобръща няколко пъти.

Уудс е бил в съзнание, когато е изваден през предното стъкло на силно смазания луксозен джип. „Истински късмет е, че г-н Уудс излезе жив от това“, коментира тогава заместник-шерифът Карлос Гонзалес, пръв пристигнал на мястото. Инцидентът остави спортиста с множество фрактури на краката и счупен глезен, налагащи спешни операции.

Въздушните възглавници и здравината на купето са изиграли ключова роля за оцеляването му. Въпреки това Тайгър никога не се възстанови напълно физически, оставайки с трайни проблеми с мобилността и хронична болка в десния крак.

Embed from Getty Images

  • Март 2026 г.: Нова катастрофа във Флорида

При последния инцидент Уудс отново е участвал в преобръщане на автомобил във Флорида. Катастрофата е станала малко след 14:00 часа местно време в района на „Бийч Роуд“.

Според властите Уудс е управлявал тъмен Land Rover и се е опитал да изпревари камион за почистване. Твърди се, че е закачил задната част на ремаркето на камиона, което е довело до преобръщането на неговия автомобил.

Тайгър Уудс беше освободен от затвора във Флорида няколко часа след като бе арестуван по обвинения в шофиране в нетрезво състояние. Голф легендата напусна сградата през заден изход в неуспешен опит да избегне медийното внимание.

Тайгър Уудс катастрофа шофиране в нетрезво състояние арест Флорида голфър
Последвайте ни
Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

За колко може да се купи електрически автомобил

За колко може да се купи електрически автомобил

pariteni.bg
До края на годината Leapmotor пуска три нови модела в Европа

До края на годината Leapmotor пуска три нови модела в Европа

carmarket.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 14 часа
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 13 часа
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 14 часа
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

Свят Преди 1 час

На 87-годишна възраст почина легендарната гръцка певица Маринела – символ на цяла ера в музиката, прочула се със своя уникален глас, емблематични дуети със Стелиос Казандзидис

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

Свят Преди 1 час

30-годишният Русо стана известен с това, че многократно се появяваше пред дома на изпълнителката на хита „Bad Guy“ в Лос Анджелис през 2020 г.

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

България Преди 3 часа

По данни на полицията той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Свят Преди 4 часа

Голф легендата преобърна джипа си при опасна маневра, но по-късно бе освободен от ареста, въпреки обвиненията в шофиране в нетрезво състояние и материални щети

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Свят Преди 4 часа

Според Израел става дума за удар по терорист

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Свят Преди 4 часа

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие"

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Свят Преди 5 часа

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

България Преди 5 часа

Според проф. Кеворкян този грипен сезон е преминал сравнително благоприятно за страната

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Свят Преди 5 часа

Редица пътища в района бяха блокирани от паднали дървета, докато аварийните екипи работеха през нощта, за да разчистят отломките

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

Свят Преди 5 часа

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на страната, както и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството в Европейския съюз и еврозоната

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Свят Преди 6 часа

Това обсъдиха на среща служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и турският външен министър Хакан Фидан в Истанбул

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

България Преди 6 часа

<p>БАБХ затвори месокомбинат в Монтана&nbsp;</p>

БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената

България Преди 6 часа

В него се преработва предимно птиче месо за месни заготовки и колбаси

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

България Преди 7 часа

След спешна среща с ръководството на лечебното заведение е изготвен кризисен план

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Любопитно Преди 7 часа

Досега няма доказателства, че мултивитамините могат значително да удължат живота

<p>МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99%</p>

МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99% от обема си

България Преди 7 часа

Данните на екоминистерството показват, че става дума за питейните изкуствени водоеми

Всичко от днес

От мрежата

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Без сцена, без прожектори: Аргирос танцува с улични музиканти в Белград

Edna.bg

Винс Вон: кралят на лафовете, който превзе Холивуд

Edna.bg

Съчетанието с пет топки на ансамбъла на България (видео)

Gong.bg

Бербатов се завърна за Манчесър Юнайтед - пропусна дузпа, но направи асистенция

Gong.bg

От прокуратурата отчитат ръст с над 15% на случаите на домашно насилие през 2025 г.

Nova.bg

Обявиха броя и местата на секциите в чужбина (ПЪЛЕН СПИСЪК)

Nova.bg