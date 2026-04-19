Свят

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Звездата от „Пурпурните реки“ е получила сърдечен арест в Париж; властите разследват обстоятелствата около фаталния инцидент

19 април 2026, 14:43
Надя Фарес   
Източник: Getty Images

А ктрисата Надя Фарес почина на 57-годишна възраст, съобщи нейното семейство, седмица след като бе открита в безсъзнание в плувен басейн в Париж, съобщи People.

Дъщерите на Фарес потвърдиха смъртта ѝ пред френската новинарска агенция AFP.

„С огромна тъга съобщаваме за кончината на Надя Фарес този петък“, се казва в писмено изявление на дъщерите ѝ Силия и Шана Шасман до AFP.

„Франция загуби голям творец, но за нас това е преди всичко загуба на майка“.

Френският вестник Le Monde съобщи, че Фарес е била извадена в безсъзнание от плувен басейн в частна фитнес зала в Париж в неделя, 11 април. Тя е получила сърдечен арест и е изпаднала в кома, като по-късно е починала в болница „Питие-Салпетриер“ в петък.

Служители са започнали разследване на смъртта ѝ, но към момента не са открити доказателства за престъпление, съобщиха властите пред Le Monde. През 2007 г. актрисата сподели, че е претърпяла мозъчна операция поради аневризма. Тогава Фарес нарече здравословното си състояние „цъкаща бомба със закъснител, която трябваше да бъде лекувана спешно“. Звездата също така разкри, че е преминала през три сърдечни операции.

Фарес, родена в Маракеш, Мароко, през 1968 г., изгрява в началото на века с роли в „Пурпурните реки“ на Матийо Касовиц, базиран на едноименния роман на Жан-Кристоф Гранже. Тя продължи кариерата си в холивудски продукции, включително „Storm Warning“ (2007), както и в десетки френски филми.

Според Le Monde, Фарес е трябвало да започне снимките на предстояща екшън-комедия през септември 2026 г., която щеше да бъде нейният дебют като режисьор и сценарист.

В публикация в Instagram, дъщерята на Фарес, Силия, размишлява върху загубата ѝ, пишейки, че това е „болка, която никога няма да превъзмогна“.

„Боли ме да кажа сбогом, но мамо, аз ще те накарам да се гордееш толкова много“, написа тя в емоционалния трибют.

„Толкова съм щастлива, че през последните ти месеци станахме още по-близки отпреди. Ти ме разбираше по-добре от всеки друг и не знам как ще се възстановя. Хората винаги казват, че съм твое малко копие и това е най-големият комплимент“, допълва тя.

„Ти беше толкова обичана и беше моят модел за подражание. За всяко мое постижение винаги бързах да кажа първо на теб, защото знаех колко ще се гордееш с мен“, продължи Силия.

„Ти беше не само невероятна майка, но и моят най-добър приятел. Обичам те, моля те, пази ме. Ти ми показа колко бързо животът може да се промени буквално за една нощ. Ще нося това със себе си всеки ден и ще направя така, че всеки ден да има значение заради теб“, написа още тя.

Актрисата Надя Фарес е голяма звезда във Франция, но има и няколко значими международни проекта:

„Пурпурните реки“ (The Crimson Rivers / Les Rivières pourpres) – това е най-известната ѝ роля (заедно с Жан Рено и Венсан Касел), където играе Фани Ферейра.

„Оси Първо ниво“ (Nid de guêpes / The Nest) – култов френски екшън от 2002 г., където тя е в главната роля.

„Война“ (War / Rogue Assassin) – екшънът с Джет Ли и Джейсън Стейтъм (2007), където тя играе ролята на агент Жайд.

„Storm Warning“ (2007) – холивудски хорър-трилър, в който тя е в главната роля.

„Марсилия“ (Marseille) – сериалът на Netflix с Жерар Депардийо, където тя играе Ванеса д'Абрантес.

 

Надя Фарес актриса смърт 57-годишна възраст Париж плувен басейн сърдечен арест здравословни проблеми френско кино холивудска кариера
Осми предсрочен вот: България избира парламент

Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука": Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Изборни схеми в Монтана и Кърджали: Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани

Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи актуални данни за обстановката в изборния ден и за постъпилите сигнали за нарушения

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

Той гласувал първо в секция, в която не е бил вписан по постоянен адрес

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

България завърши турнира в Баку с общо четири медала след успешни изяви на ансамбъла и Стилияна Николова

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Мадяр обеща на избирателите да върне страната по-близо до Европейския съюз след 16-годишното управление на крайнодесния премиер Виктор Орбан

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Техеран обвини върховния дипломат на ЕС Кая Калас в двойни стандарти, след като тя призова за спазване на международното право и възстановяване на корабоплаването през стратегическия воден път

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Към момента израелската армия не е коментирала официално информацията

Мицкоски е разочарован от избирателната активност на българите в РС Македония

Той открито изрази неудовлетворение от ниската активност сред българите в РС Македония

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Протокът Баб ел Мандеб е ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал

Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

От Районната избирателна комисия – Ловеч не уточниха точните причини за преустановяване на машинното гласуване

Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

Трайков: Според СИК проблемът бил цяла сутрин

Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

Срещу тях са повдигнати обвинения

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Турнето на Хари и Меган в Австралия предизвика вълна от критики: „фалшиво“ кралско посещение или бизнес? С билети по 3000 долара и липса на публичен достъп, двойката тества личния си бранд, докато критиците ги обвиниха в корист и медийна манипулация

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

Той гласува с машина, като смята, че това е по-сигурният начин

Откриха телата на 50 бебета, изхвърлени в местно гробище в Тринидад, полицията разследва

Властите разследват случай на незаконно изхвърляне на „непотърсени трупове“, след като в Кумуто бяха намерени и останките на шестима възрастни

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Късметът сменя посоката: Кои три зодии ще получат неочаквани пари до края на месеца и защо Скорпионът и Овенът трябва спешно да затворят портфейлите си?

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

"Малкълм: Животът не е честен": Защо актьорът, изиграл Дюи, отказа да се снима в продължението?

Edna.bg

Мариан Бачев се завръща на сцената с „Куршуми над Бродуей“

Edna.bg

Лошо - Нюрнбергер се контузи, Дармщат загуби

Gong.bg

Битката за титлата: Манчестър Сити - Арсенал, съставите

Gong.bg

Каква е избирателната активност към 17:00 часа

Nova.bg

Два случая на гласуване от чуждо име: Единият опитал да пусне 10 бюлетини

Nova.bg