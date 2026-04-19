Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

А ктрисата Надя Фарес почина на 57-годишна възраст, съобщи нейното семейство, седмица след като бе открита в безсъзнание в плувен басейн в Париж, съобщи People.

Дъщерите на Фарес потвърдиха смъртта ѝ пред френската новинарска агенция AFP.

„С огромна тъга съобщаваме за кончината на Надя Фарес този петък“, се казва в писмено изявление на дъщерите ѝ Силия и Шана Шасман до AFP.

„Франция загуби голям творец, но за нас това е преди всичко загуба на майка“.

Френският вестник Le Monde съобщи, че Фарес е била извадена в безсъзнание от плувен басейн в частна фитнес зала в Париж в неделя, 11 април. Тя е получила сърдечен арест и е изпаднала в кома, като по-късно е починала в болница „Питие-Салпетриер“ в петък.

Служители са започнали разследване на смъртта ѝ, но към момента не са открити доказателства за престъпление, съобщиха властите пред Le Monde. През 2007 г. актрисата сподели, че е претърпяла мозъчна операция поради аневризма. Тогава Фарес нарече здравословното си състояние „цъкаща бомба със закъснител, която трябваше да бъде лекувана спешно“. Звездата също така разкри, че е преминала през три сърдечни операции.

Фарес, родена в Маракеш, Мароко, през 1968 г., изгрява в началото на века с роли в „Пурпурните реки“ на Матийо Касовиц, базиран на едноименния роман на Жан-Кристоф Гранже. Тя продължи кариерата си в холивудски продукции, включително „Storm Warning“ (2007), както и в десетки френски филми.

Според Le Monde, Фарес е трябвало да започне снимките на предстояща екшън-комедия през септември 2026 г., която щеше да бъде нейният дебют като режисьор и сценарист.

В публикация в Instagram, дъщерята на Фарес, Силия, размишлява върху загубата ѝ, пишейки, че това е „болка, която никога няма да превъзмогна“.

„Боли ме да кажа сбогом, но мамо, аз ще те накарам да се гордееш толкова много“, написа тя в емоционалния трибют.

„Толкова съм щастлива, че през последните ти месеци станахме още по-близки отпреди. Ти ме разбираше по-добре от всеки друг и не знам как ще се възстановя. Хората винаги казват, че съм твое малко копие и това е най-големият комплимент“, допълва тя.

„Ти беше толкова обичана и беше моят модел за подражание. За всяко мое постижение винаги бързах да кажа първо на теб, защото знаех колко ще се гордееш с мен“, продължи Силия.

„Ти беше не само невероятна майка, но и моят най-добър приятел. Обичам те, моля те, пази ме. Ти ми показа колко бързо животът може да се промени буквално за една нощ. Ще нося това със себе си всеки ден и ще направя така, че всеки ден да има значение заради теб“, написа още тя.

Актрисата Надя Фарес е голяма звезда във Франция, но има и няколко значими международни проекта:

„Пурпурните реки“ (The Crimson Rivers / Les Rivières pourpres) – това е най-известната ѝ роля (заедно с Жан Рено и Венсан Касел), където играе Фани Ферейра.

„Оси Първо ниво“ (Nid de guêpes / The Nest) – култов френски екшън от 2002 г., където тя е в главната роля.

„Война“ (War / Rogue Assassin) – екшънът с Джет Ли и Джейсън Стейтъм (2007), където тя играе ролята на агент Жайд.

„Storm Warning“ (2007) – холивудски хорър-трилър, в който тя е в главната роля.

„Марсилия“ (Marseille) – сериалът на Netflix с Жерар Депардийо, където тя играе Ванеса д'Абрантес.