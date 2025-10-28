САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

А мериканските въоръжени сили убиха 14 души при удари, които са унищожили четири предполагаеми кораба за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан.
Това заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет. Така броят на жертвите от американската кампания срещу наркотрафика достигна най-малко 57 души, предаде АФП.
„Общо 14 нарко-терористи бяха ликвидирани по време на трите удара, като един човек е оцелял. Всички удари бяха извършени в международни води, без пострадали сред американските сили“, написа Хегсет в X относно атаките.
Хегсет каза, че Южното командване на САЩ „незабавно“ е започнало да търси единствения оцелял от ударите и че мексиканските власти „поеха случая и отговорност за координиране на спасителната операция.“
Той не уточни какво се е случило с оцелелия или дали лицето е било открито.
„Ще ги проследим, ще ги свържем, и след това ще ги преследваме и убиваме“, заяви министърът относно наркотрафикантите.
На 23 октомври трима души загинаха при друг удар на САЩ срещу кораб, който предполагаемо е използван за наркотрафик в Тихия океан.
Вашингтон не е представил доказателства, подкрепящи твърдението, че целите на ударите са действително наркотрафиканти. Експерти отбелязват, че подобни удари са незаконни, дори ако жертвите са потвърдени наркотрафиканти.
Регионалното напрежение ескалира в резултат на ударите и на военния натиск, като Венецуела обвинява САЩ в заговор за сваляне на президента Николас Мадуро, който от своя страна обвини Вашингтон, че „фабрикува война“.
