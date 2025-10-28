Свят

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

Броят на жертвите от американската кампания срещу наркотрафика достигна най-малко 57 души

28 октомври 2025, 16:06
САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити
Източник: Getty Images

А мериканските въоръжени сили убиха 14 души при удари, които са унищожили четири предполагаеми кораба за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан.

Това заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет. Така броят на жертвите от американската кампания срещу наркотрафика достигна най-малко 57 души, предаде АФП.

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

„Общо 14 нарко-терористи бяха ликвидирани по време на трите удара, като един човек е оцелял. Всички удари бяха извършени в международни води, без пострадали сред американските сили“, написа Хегсет в X относно атаките.

Хегсет каза, че Южното командване на САЩ „незабавно“ е започнало да търси единствения оцелял от ударите и че мексиканските власти „поеха случая и отговорност за координиране на спасителната операция.“

Той не уточни какво се е случило с оцелелия или дали лицето е било открито.

„Ще ги проследим, ще ги свържем, и след това ще ги преследваме и убиваме“, заяви министърът относно наркотрафикантите.

На 23 октомври трима души загинаха при друг удар на САЩ срещу кораб, който предполагаемо е използван за наркотрафик в Тихия океан.

Готви ли се Тръмп за война с Венецуела?

Вашингтон не е представил доказателства, подкрепящи твърдението, че целите на ударите са действително наркотрафиканти. Експерти отбелязват, че подобни удари са незаконни, дори ако жертвите са потвърдени наркотрафиканти.

Регионалното напрежение ескалира в резултат на ударите и на военния натиск, като Венецуела обвинява САЩ в заговор за сваляне на президента Николас Мадуро, който от своя страна обвини Вашингтон, че „фабрикува война“.

 

Източник: БГНЕС    
Американски удари Наркотрафик Пийт Хегсет
Последвайте ни
Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

Синтия Ериво се съблече за корицата на списание

Синтия Ериво се съблече за корицата на списание

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

pariteni.bg
Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

carmarket.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 19 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 21 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 19 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 22 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кирил Домусчиев: Раздуването на публичния сектор ще доведе до стагфлация

Кирил Домусчиев: Раздуването на публичния сектор ще доведе до стагфлация

България Преди 19 минути

Вратар на "Интер" уби пенсионер в количка

Вратар на "Интер" уби пенсионер в количка

Свят Преди 23 минути

Катастрофата е станала в близост до тренировъчния комплекс на "Интер"

Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

България Преди 1 час

Над 19 милиона записа за поставени ваксини от 2005 г. насам са интегрирани в Националната здравноинформационна система – стъпка към по-пълна и достоверна медицинска история на всеки гражданин

„Бъди добър. Обичам те": Историята на шокиращо умният папагал Алекс

„Бъди добър. Обичам те": Историята на шокиращо умният папагал Алекс

Свят Преди 1 час

Алекс промени как се изследва животинският ум

Ужасът на Анелиз Мишел – момичето, вдъхновило „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Ужасът на Анелиз Мишел – момичето, вдъхновило „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Любопитно Преди 1 час

Историята за екзорсизмите на Анелиз Мишел е основата на филма от 2005 г. „Екзорсизмът на Емили Роуз“, но истинската история е много по-ужасяваща

Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона

Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона

Свят Преди 1 час

Доброволци от организацията „Кучетата на Чернобил“ откриха няколко животни със синя козина. Експерти подозират контакт с химикали, но не изключват и ефект от дългогодишното излагане на радиация

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

България Преди 1 час

До -5 градуса ще паднат температурите през следващия месец

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Свят Преди 1 час

Лавров формулира предложението в реч

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Феномените и Лечителите продължават напред в надпреварата

Москва

Мистериозна зелена светлина озари небето над Москва

Любопитно Преди 2 часа

Записано на множество видеокамери в автомобили и охранителни камери, събитието от понеделник бързо стана вирусно в социалните мрежи

Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Учим за парите: как финансовата грамотност отключва иновации чрез детската банкова карта

Пари Преди 2 часа

Над 10 000 ученици вече знаят как да планират средствата си с програмата ни за финансова грамотност #YoungPower и ползват дигитален подарък за знания, споделя Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Любопитно Преди 2 часа

Давид и Сияна влизат в ролята на тийнейджъри

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Свят Преди 2 часа

"Имали сме гости, резервирали тази стая, и посред нощ се обаждат и казват: „Изкарайте ме оттук“

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

Любопитно Преди 2 часа

Българската тенис звезда, прославена с елегантния си стил на игра и непоколебима устойчивост, остана извън кортовете в продължение на няколко месеца, след като претърпя болезнена контузия в гръдния кош

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Свят Преди 2 часа

Семейството ѝ потвърди смъртта ѝ в изявление

ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове

ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове

Свят Преди 2 часа

Доклад на ООН обвинява Русия, че целенасочено атакува цивилни граждани в Източна Украйна с дронове и бомби

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

„Нелепо момиче“ – какво се крие зад новата-стара модна мания

Edna.bg

Ретрограден Юпитер до 30 декември: Зодиите, които ще спечелят най-много късмет и пари

Edna.bg

Цветомир Найденов с обръщение към Веласкес

Gong.bg

Таиров и Иванов: Нуждаем се от опит, за да спасим Спартак Пл

Gong.bg

Минималната работна заплата догодина ще е 605 евро

Nova.bg

Д-р Хасърджиев и другите трима, обвинени в принуда, остават в ареста

Nova.bg