Раздадоха "Оскар"-ите в света на храните: Наградите "Джеймс Биърд"

О скарите в света на храните – наградите "Джеймс Биърд" – бяха раздадени в понеделник вечер на много готвачи и ресторанти, отразяващи култури и региони, които отдавна са били пренебрегвани при почитането на кулинарни постижения в Съединените щати.

В Dakar NOLA, носителят на наградата за най-добър нов ресторант, главният готвач Серин Мбайе смесва своите западноафрикански корени със съставките на Ню Орлиънс в модерно сенегалско дегустационно меню.

„Винаги съм знаел, че Западна Африка има какво да каже“, каза Мбайе на церемонията по награждаването в Лирик Опера в Чикаго, въпреки че готвеше класическа креолска и френска кухня в други ресторанти. „Това ме поддържаше.“

Победителят в категорията за ресторант, Langbaan в Портланд, Орегон, трансформира класическа тайландска храна със съставки от тихоокеанския северозапад в петстепенно меню за дегустация.

Победителят в категорията з готвач Майкъл Рафиди посвети наградата си на палестинския народ по целия свят в речта си за приемане. Креативните обрати на Рафиди към традиционната арабска кухня в Алби, неговия ресторант във Вашингтон, окръг Колумбия, който е отличен със звезда Мишлен, са вдъхновени от корените на семейството му в Рамала.

Победителите за 2024 г. носят наследство от цял ​​свят - Филипините, Мексико, Япония, Перу, Виетнам, Сенегал - на масите в Съединените щати. Тазгодишните награди носят признание и на ресторанти в много по-малки градове и щати, които досега не са били признавани с наградите "Джеймс Биърд".

За някои победители наградите изглежда представляват кулминацията на случайна промяна на курса.

