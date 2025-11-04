Расте броят на жертвите на опустошителния трус в Афганистан

Д вайсет и седем станаха жертвите на вчерашното земетресение с магнитуд 6,3 в Северен Афганистан, съобщи днес Министерството на здравеопазването, цитирано от Франс прес, и обяви край на спасителните операции.
Повечето жертви са от провинциите Балх и Саманган, където е бил епицентърът на труса, в района на град Холм, уточни говорителят на здравното ведомство Шарафат Заман.
По думите му са загинали 27 души, а 956 са ранени.
Националната служба за справяне с бедствията по-рано съобщи, че само малка част пострадалите са тежко ранени.
Властите „благодарят за сериозните усилия и бързия отговор на всички участвали институции, които приключиха спасителните операции в засегнатите райони“, заяви Заман в изявление.
Националната енергийна компания днес съобщи, че продължава работата за възстановяване на прекъснатите електропроводи.
At least 20 killed, 320 injured, according to health ministry officials
Samangan, Balkh provinces worst hit, besides impact in Baghlan as well as Badakhshan
Search and rescue operations are going on to look…