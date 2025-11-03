Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

З еметресение с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер беше регистрирано днес, 3 ноември 2025 г., в Западна Турция.

Според данни на сеизмологичните служби трусът е станал в 12:35 ч. по Гринуич (15:35 ч. местно време). Епицентърът е бил на около 66 километра югоизточно от град Балъкесир, който има население от около 238 хиляди души, и на 16 километра източно-югоизточно от град Съндъргъ.

Източник: csem/vesti.bg

Земетресението е било на дълбочина от 11 километра, което означава, че трусът вероятно е бил усетен осезаемо в близките населени места.

Към момента няма данни за жертви или сериозни материални щети. Местните власти и служби за гражданска защита извършват проверки в района.

Според експерти от сеизмологичния център, параметрите на труса са потвърдени от сеизмолог и не се очакват значителни вторични земетресения, но се препоръчва внимание при възможни последващи трусове.