Расте броят на жертвите на експлозията в Нигерия

Ж ертвите на избухването на цистерна с гориво в Нигерия вече са 86, заяви генералният директор на местната служба за справяне с извънредни ситуации, цитиран от Ройтерс.

Камионът се преобърна и експлодира в събота в град Дико, щата Нигер в Нигерия, при което загинаха хора, отишли на място, за да съберат разлялото се гориво.

70 загинаха в Нигерия при експлозия на цистерна с гориво

"80 от тях са погребани в масов гроб в здравния център в Дико, труповете на пет жертви са откарани към града при близките им и един е починал от изгарянията, след като е бил откаран в местен медицинския център", каза вчера Абдулахи Баба-Ара, генералният директор на нигерийската служба за справяне с извънредни ситуации.

❗️🇳🇬 - Over 60 Dead in Nigeria Fuel Tanker Explosion



A gasoline-laden tanker truck overturned on the morning of January 18, local media reports. The tragedy occurred in Niger State, in northern Nigeria, where the vehicle flipped after the driver lost control at an intersection.… pic.twitter.com/QbgqzGIOlb