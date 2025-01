Ранени, отломки и щети: Дронове и ракета атакуваха Одеса

О деса и нейният район бяха атакувани с дронове и ракета, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложение Телеграм.

Четирима души са ранени, сред които 91-годишен мъж е настанен в болница, информира Олег Кипер.

🇺🇦❌🇷🇺Russian Army launched multiple drones in the City of Odessa as a result of it Residential buildings, a warehouse were damaged, at least 10 cars burned down. There are already 3 victims. pic.twitter.com/aozkviPNfj