След руската атака убила 10 души в Одеса: Ден на траур е обявен в града

Д ен на траур е обявен за днес в Одеса и областта, във връзка със загиналите 10 души при вчерашната ракетна атака, заяви председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

Това е още един черен ден в историята на Одеса, се казва в съобщението му.

Руска атака уби 10 души в Одеса

Към момента броят на ранените е 55, трима от които са в много тежко състояние, информира Кипер.

