България

След спешна проверка: Измериха завишена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в столичния квартал „Малинова долина“

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков съобщи, че измереното излъчване е регистрирано на височина около 10 см над почвата и не представлява риск за хората и околната среда, при спазване на ограниченията за достъп

29 април 2026, 11:06
След спешна проверка: Измериха завишена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в столичния квартал „Малинова долина“
Източник: Министерство на енергетиката

М инистърът на енергетиката Трайчо Трайков разпореди спешна проверка на терен в столичния квартал „Малинова долина“ и лично присъства на инспекцията. Поводът е постъпил сигнал с твърдения за радиационно замърсяване на бивша площадка на Централното изотопно хранилище.

Радиоактивни отпадъци откриха на сметище край Плевен

Източник: Министерство на енергетиката

Екипи на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ извършиха пълно обследване на терена с полеви уреди за идентификация на изотопи. Резултатите бяха докладвани на министъра, директора на Националния център по радиобиология и радиационна защита проф. д-р Жана Джунова, зам.-министър Красимир Ненов и други длъжностни лица. 

„В отделни точки са отчетени стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон“, съобщи Трайков.

Опасни отпадъци край Силистра

По думите му измереното излъчване е регистрирано на височина около 10 см над почвата и не представлява риск за хората и околната среда, при спазване на ограниченията за достъп.

Министърът призова гражданите да не преминават зад огражденията, но подчерта, че държавата трябва да вземе мерки за възстановяване на терена.

Този казус се влачи с десетилетия. Недопустимо е подобен проблем да остава нерешен в жилищен квартал на София“, заяви той.

„Възложих на ДПРАО да изготви доклад с оценка на необходимите средства, който да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет“, посочи министър Трайков. 

Закритата база на Централното изотопно хранилище е разположена върху терен – публична държавна собственост, който към момента принадлежи на Българския червен кръст.

Сградите и съоръженията са възложени за управление на Националния център по радиобиология и радиационна защита към Министерството на здравеопазването.

Източник: Министерство на енергетиката

Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия, възстановяването на замърсени с радиоактивни вещества терени се извършва при разрешителен режим, като лицата, в резултат на чиято дейност се генерират отпадъците, носят отговорност и поемат разходите за тяхното безопасно управление.

Източник: Министерство на енергетиката    
Радиационно замърсяване Малинова долина Централно изотопно хранилище Трайчо Трайков ДПРАО Ядрена безопасност Проверка на терен Радиоактивни отпадъци Държавна собственост Министерски съвет
Последвайте ни
След спешна проверка: Измериха завишена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в столичния квартал „Малинова долина“

След спешна проверка: Измериха завишена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в столичния квартал „Малинова долина“

Драматична промяна притесни феновете на Оливия Уайлд

Драматична промяна притесни феновете на Оливия Уайлд

Трагедия в Пловдив: Алпинист загина след падане от фасада на сграда

Трагедия в Пловдив: Алпинист загина след падане от фасада на сграда

Не толкова елегантната реч на краля: Посланията на Чарлз III пред Конгреса на САЩ

Не толкова елегантната реч на краля: Посланията на Чарлз III пред Конгреса на САЩ

Ипотечен кредит: Какво гледа банката, преди да каже „да

Ипотечен кредит: Какво гледа банката, преди да каже „да"

pariteni.bg
Hongqi показа амбициите си за превземането на световния пазар с Global SUV

Hongqi показа амбициите си за превземането на световния пазар с Global SUV

carmarket.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 4 часа
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 3 часа
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 3 часа
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Задържаха сириец за нападение с нож в София</p>

Прокуратурата обвини и задържа сириец за нападение с нож в София

България Преди 7 минути

Пострадал е 43-годишен мъж с прободно-порезна рана, проникваща в гръдната кухина

<p>Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна (ОБЗОР)</p>

Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна

Свят Преди 24 минути

Масиран обмен на атаки с дронове, разрушения в Одеса и руски рафинерии, както и нови инциденти в промишлени обекти бележат последното денонощие

Какво знаем за паспорта с лика на Тръмп

Какво знаем за паспорта с лика на Тръмп

Свят Преди 36 минути

САЩ се готвят за 250-годишнината от своята независимост с лимитирана серия документи, които вече предизвикаха вълна от полярни реакции – от „исторически акт“ до „проява на чиста суета“

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

Свят Преди 36 минути

Това е третият подобен удар срещу района на черноморското пристанище за последните две седмици

Петно от мазут на варненски плаж

Петно от мазут на варненски плаж

България Преди 42 минути

Подаден е сигнал до Басейнова дирекция

Фон дер Лайен: Кремъл издига дигитална желязна завеса пред руснаците

Фон дер Лайен: Кремъл издига дигитална желязна завеса пред руснаците

Свят Преди 48 минути

Тя обвини Русия, че ограничава достъпа на гражданите до интернет, за да прикрие влошаващото се икономическо състояние на страната

<p>Случаят &quot;Никол Минети&quot; разтърси Италия (ОБЗОР)</p>

Случаят "Никол Минети" разтърси италианските институции

Свят Преди 49 минути

Това е трети пореден подобен скандал за един месец

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Любопитно Преди 1 час

Вече близо 20 години Webit изгражда една от най-разпознаваемите и активни бизнес и технологични общности, свързвайки предприемачи, лидери, инвеститори и институции от различни държави

Юпитер като космически щит: Как газовият гигант е защитил Земята при формирането ѝ

Юпитер като космически щит: Как газовият гигант е защитил Земята при формирането ѝ

Любопитно Преди 1 час

Земята се е формирала в относително затворена среда, далеч от хаотичните външни области на Слънчевата система. Процесът е протекъл спокойно, под защитата на гравитационния „щит“ на Юпитер

„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

Любопитно Преди 1 час

Доналд Тръмп и британският монарх демонстрираха близост и силно съюзничество по време на втория ден от официалната визита на кралското семейство във Вашингтон, завършил с изискан прием и размяна на символични подаръци

Омбудсманът пита защо държавата системно бави заплатите на личните асистенти

Омбудсманът пита защо държавата системно бави заплатите на личните асистенти

България Преди 1 час

Велислава Делчева изпрати препоръка до Агенцията за социално подпомагане след поредни сигнали за забавени възнаграждения

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Свят Преди 1 час

Въздушната тревога е прекратена в 2:40 ч. сутринта

Полицаи в Свищов задържаха мъж с 1,5 кг канабис

Полицаи в Свищов задържаха мъж с 1,5 кг канабис

България Преди 1 час

На задната седалка на автомобила му са установени и иззети 15 плика, съдържащи листна маса

<p>Остри реакции:&nbsp;Нова Зеландия стопира идеята за издигане на паметник на &quot;жените за утеха&quot;</p>

Нова Зеландия отхвърли идеята за издигане на паметник на "жените за утеха" след натиск от Япония

Свят Преди 1 час

Инициативата за мемориал на жертвите от Втората световна война беше спряна след дипломатически реакции

Били Айлиш и Джеймс Камерън: Неочакваният тандем, който ще превземе кината

Любопитно Преди 1 час

Поп иконата Били Айлиш и легендарният режисьор Джеймс Камерън представят 3D концертния филм „Hit Me Hard and Soft“. Лентата, заснета със 17 камери, предлага уникален поглед зад кулисите и на сцената. Световната премиера в кината е на 8 май

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Свят Преди 1 час

Ливанският премиер Науаф Салам нарече ударите „ново и неприкрито военно престъпление, извършено от Израел“

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Каменните гъби крият мистериозна легенда - за четири дъщери и едно отмъщение

Edna.bg

Деми Ловато с 8 нови песни - клубен дух, провокация и още нещо

Edna.bg

Стилиян Петров с голяма изненада за феновете за "Мача на надеждата" в Бургас

Gong.bg

Синовете на Джони Велинов с много силни думи преди мача с Лудогорец

Gong.bg

Разкриха високотехнологична наркооранжерия в бивша мина край Кюстендил (СНИМКИ)

Nova.bg

Правителството промени механизма за компенсации на тока за бизнеса

Nova.bg