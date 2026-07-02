Чудото Чернобил: Черна гъба „яде“ радиация и процъфтява в най-опасното място на Земята

Ч ернобилската забранена зона може и да е напълно недостъпна за хората, но това далеч не означава, че там няма живот. Почти 40 години след като Четвърти блок на атомната електроцентрала се взриви, различни живи организми не просто оцеляват в руините, а изглежда се адаптират и процъфтяват. Част от причината, разбира се, е липсата на хора. Но за един конкретен организъм смъртоносната радиация в реактора се оказва огромно предимство.

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По вътрешните стени на едно от най-радиоактивните места на планетата учените откриха странна черна гъба, която буквално живее най-добрия си живот. Нейното научно наименование е Cladosporium sphaerospermum. Изследователите смятат, че благодарение на тъмния си пигмент – меланин – тя успява да улавя йонизиращата радиация и да я превръща в енергия чрез процес, подобен на фотосинтезата при растенията. Учените наричат това явление радиосинтеза.

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Всичко започва в края на миналия век, когато екип от микробиолози, воден от Нели Жданова от Украинската национална академия на науките, влиза под саркофага на разрушения реактор. Те са шокирани да открият цяла общност от гъби – изумителните 37 вида. Всички те имат едно общо нещо: изключително тъмен, почти черен цвят заради огромното количество меланин в тях.

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По-късно американски учени, начело с радиофармаколога Екатерина Дадачова и имунолога Артуро Касадевал, излагат Cladosporium sphaerospermum на мощно лъчение в лаборатория. При хората йонизиращата радиация разкъсва ДНК и унищожава клетките. На чернобилската гъба обаче тя не причинява никаква вреда – напротив, под нейно въздействие гъбата започва да расте много по-бързо.

В това проучване учените за първи път издигат теорията: меланинът в гъбата действа точно като хлорофила при растенията. Той абсорбира опасната радиация, превръща я в химическа енергия за организма и същевременно служи като защитен щит.

От Чернобил до Космоса: Щит за астронавти?

През 2022 г. учените решават да тестват суперсилите на тази гъба извън пределите на Земята. Те изпращат проби от C. sphaerospermum в Космоса и ги закрепват от външната страна на Международната космическа станция (МКС), излагайки ги на безмилостната космическа радиация.

Резултатите са впечатляващи: сензорите под петриевата чашка отчитат, че слоят от гъби спира и блокира голяма част от опасните лъчи. Това откритие веднага ражда невероятна идея за бъдещето – гъбата може да се използва като естествен, жив радиационен щит при дълбоки космически мисии и бъдещи колонии на Марс или Луната.

Научна фантастика или реакция на стрес?

Clinging to the interior walls of one of the most radioactive buildings on Earth, scientists found a strange black fungus curiously living its best life. @EinsteinMedhttps://t.co/F7NxYPjS3o pic.twitter.com/sF8Tp0aIYz — ScienceAlert (@ScienceAlert) June 30, 2026

Въпреки невероятните резултати, научната общност все още е предпазлива. Изследователи от Станфордския университет подчертават, че до момента никой не е успял да изолира точния метаболитен път в лаборатория, за да докаже на 100%, че това е чиста радиосинтеза.

Остава отворен въпросът: дали гъбата наистина се „храни“ с радиация, превръщайки я в чиста енергия (точно като в научнофантастичен филм), или това просто е крайна защитна реакция на стрес, която ѝ помага да оцелее в екстремни условия?

Каквато и да е истината, едно е сигурно – тази скромна, кадифено черна гъба е намерила гениален начин да опитоми най-голямата човешка опасност. За пореден път природата доказва, че животът винаги намира начин.